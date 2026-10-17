زيزو ينقصه أمر واحد.. وليد صلاح الدين يوضح الفارق بينه وبين إمام عاشور

أشاد وليد صلاح الدين بإمكانات أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، لاعبي الأهلي، مؤكدًا قدرة الثنائي على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، كما أوضح الفارق بين زيزو وإمام عاشور في مركز صانع الألعاب.

زيزو

وقال وليد صلاح الدين، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن هناك لاعبين يمتلكون القدرة على اللعب في أكثر من مركز داخل وخارج منطقة الجزاء، مثل أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، مشيرًا إلى أن هدف بن شرقي في كأس السوبر كان مثالًا على ذلك.

وأضاف أن هناك لاعبين يجيدون اللعب في مركز واحد فقط، مستشهدًا بطاهر محمد طاهر، الذي يستطيع اللعب على الطرفين الأيمن والأيسر، لكنه شدد على أن تعدد المراكز ليس متاحًا لجميع اللاعبين، وهو ما يجعل إجراء التغييرات وتدوير المراكز أثناء المباراة أمرًا صعبًا.

وليد صلاح الدين يوضح ما ينقص زيزو في مركز 10

وتحدث وليد صلاح الدين عن إمكانات أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه لاعب يتميز بالخفة والحركة والقدرة على التمرير بسهولة، إلى جانب امتلاكه قوة بدنية تساعده على الوصول إلى منطقة الجزاء.

وأوضح أن هناك جانبًا يحتاج زيزو إلى تطويره عند اللعب في مركز صانع الألعاب، قائلًا: «زيزو ينقصه في مركز 10 إنه يعرف إمتى يلعب من لمسة واحدة وإمتى يراوغ».

إمام عاشور الأفضل في مصر بمركز صانع الألعاب

في المقابل، أكد وليد صلاح الدين تفوق إمام عاشور على زيزو في هذه النقطة، مشيرًا إلى أن لاعب الأهلي يتميز بحسن اتخاذ القرار بين التمرير من لمسة واحدة والمراوغة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رأيه في إمام عاشور، قائلًا: «إمام عاشور أعلى منه في النقطة دي، وإمام أفضل لاعب في مصر في المركز ده».