إعلامي: عمر الساعي يمتلك إمكانيات مميزة ويحتاج إلى تطوير قراراته داخل الملعب

أكد محمد فارس، إعلامي الأهلي، اقتناعه بالإمكانيات التي يمتلكها عمر الساعي، لاعب وسط الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن المواهب التي تتمتع بقدرات فردية مميزة أصبحت قليلة في مصر.

عمر الساعي

وأوضح فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الساعي يمتلك ميزة تتمثل في خوض تجارب مع أندية جماهيرية، بداية من الإسماعيلي، ثم المصري خلال فترة إعارته، وهو ما يساعده على التعود على ضغوط الجماهير، التي يحتاج لاعب الأهلي إلى التعامل معها.

وأضاف أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الساعي تتمثل في اتخاذ القرار داخل الملعب، سواء في اختيار التصرف المناسب أو توقيت تنفيذه، وكيفية توظيف قدراته الفردية لخدمة الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب يحتاج أيضًا إلى التحكم في إيقاع أدائه خلال المباراة، بدلًا من اللعب بنفس الرتم طوال الوقت.

واستشهد فارس بنموذج مروان عطية، موضحًا أن الساعي يمكنه الاستفادة منه في تسهيل طريقة لعبه واتخاذ القرارات.

وأكد أنه إذا كان عموتة، المدير الفني للأهلي، يثق في إمكانيات اللاعب، فعليه العمل معه بشكل مكثف على تطوير تفكيره وقراراته داخل الملعب.