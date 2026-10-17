إعلامي: المداورة بـ 8 تغييرات في الأهلي كتير جدًا .. ومروان عطية محتاج يريح

أكد محمد فارس، إعلامي الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًا في بداية البطولة، رغم صعوبة سيناريو المباراة، مشيرًا إلى أن الأهلي كان من الممكن أن يفقد النتيجة أمام منافس يمتلك خبرات أكبر، رغم نجاحه في العودة بعد التأخر، وهو ما اعتبره نقطة إيجابية للفريق هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

الأهلي

وقال فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المداورة بإجراء 8 تغييرات على تشكيل الفريق مقارنة بمباراة الزمالك كانت مبالغًا فيها، خاصة مع خوض أولى مباريات البطولة خارج الأرض، وعدم توافر معلومات كافية عن المنافس. وأشار إلى أن التغييرات شملت مشاركة الشناوي وكريم فؤاد والساعي وطاهر وحسين وأفشة، إلى جانب تغيير مركز أكرم توفيق، وهو ما تسبب في ظهور الأداء بشكل ارتجالي، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود مشكلة في تركيبة خط الدفاع تحتاج إلى تدعيم بمدافع جديد خلال يناير.

وأضاف فارس أنه كان يتمنى أن يكون مردود طاهر وحسين أمام المرمى أفضل من ذلك، معتبرًا أن قرارات الثنائي خلال المباراة تثير علامات استفهام، كما شدد على ضرورة استغلال حصول بعض اللاعبين على الراحة لتقديم مباراة قوية أمام القناة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مروان عطية يحتاج إلى الراحة، بعدما تعرض لاستنزاف بدني وذهني كبير، معربًا عن أمله في استغلال الفوز الحالي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة.