حمزة عبد الكريم يقود برشلونة أتلتيك للفوز على أوتيبو في الدوري الإسباني

قاد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم فريق برشلونة أتلتيك لتحقيق الفوز على أوتيبو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الرابعة الإسباني لموسم 2026-2027.

وافتتح حمزة عبد الكريم التسجيل للفريق الرديف لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، بعدما نجح في تنفيذ ركلة جزاء بنجاح، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا في المباراة.

واستمر المهاجم المصري في المشاركة حتى الدقيقة 74، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله، لتنتهي المواجهة بفوز برشلونة أتلتيك بهدفين مقابل هدف، وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

تشكيل برشلونة أتلتيك أمام أوتيبو

وجاء تشكيل برشلونة أتلتيك في مواجهة أوتيبو على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيكر رودريجيز.

خط الدفاع: جويليم، حافظ، كامبوس، لاندري.

خط الوسط: أرجيمي، كاتوفيتش، أوريان.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، جيسي بيسيو، عزيز.

حمزة عبد الكريم يواصل مشواره مع برشلونة

وجاء تألق المهاجم المصري مع الفريق الرديف في الوقت الذي يخوض فيه الفريق الأول لبرشلونة مواجهة قوية أمام ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي الماضية، في خطوة تعكس حضوره ضمن حسابات المنتخب خلال المرحلة الحالية.

ويطمح المهاجم الشاب إلى مواصلة تقديم مستويات مميزة مع برشلونة أتلتيك، من أجل تعزيز فرصه في الحصول على مزيد من الفرص خلال الفترة المقبلة.