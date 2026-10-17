تألق يوسف ينقذ سموحة أمام وادي دجلة في بطولة الجمهورية

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 4-4 مواجهة فريق سموحة لكرة القدم مواليد 2011 أمام نظيره وادي دجلة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وشهدت المباراة غزارة تهديفية من جانب الفريقين، حيث نجح لاعبو سموحة في تسجيل أربعة أهداف، جاءت عن طريق آدم محمد فكري الذي أحرز هدفين، فيما سجل آسر محمد حسني هدفًا، وأضاف يوسف محمد شريف الهدف الرابع للفريق السكندري.

وخطف يوسف محمد شريف، لاعب فريق سموحة مواليد 2011، الأنظار خلال مواجهة وادي دجلة.

وشارك يوسف شريف في الشوط الثاني من اللقاء، بعدما كان سموحة متأخرًا بنتيجة 2-4، ليساهم في عودة فريقه للمباراة، حيث صنع الهدف الثالث، قبل أن يسجل الهدف الرابع الذي منح الفريق السكندري التعادل بنتيجة 4-4.

وجاء تألق يوسف شريف ليؤكد دوره المؤثر في عودة سموحة للمباراة، بعدما قدم مساهمة تهديفية مباشرة بصناعة هدف وتسجيل آخر، ليساهم في خروج فريقه بنقطة التعادل أمام وادي دجلة.