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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام الكويت بكأس الخليج

منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا
إسلام مقلد

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما لمواجهة منتخب الكويت على استاد سعود بن عبد الرحمن، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج تحت 17 عاما.

ويواجه منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل 20 أكتوبر في تمام الساعة 5 و45 مساء. 

فوز منتخب مصر على السعودية بخماسية

واكتسح منتخب مصر للناشئين منتخب السعودية بنتيجة 5-0، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي تستضيفها قطر.

أحرز أهداف منتخب مصر كل من محمد جمال وزياد سعودي وأحمد صفوت وخالد محمود وأحمد بشير في الدقائق 54 و80 و85 و90+6  و90+8 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يحصد منتخب مصر أول 3 نقاط له في دور المجموعات ليتصدر المجموعة الثانية، وتذيل منتخب السعودية ترتيب المجموعة.

التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام السعودية

حراسة المرمى: مالك عمرو

خط الدفاع: أمير حسن - عادل علاء - محمد السيد (الديزل) - محمد جمال

خط الوسط: آدم يوسف - أحمد بشير - سيف أمير

خط الهجوم: أحمد صفوت - دانيال تامر - خالد مختار

بدلاء منتخب مصر أمام السعودية

محمد عبيد - عبد العزيز محمود - ياسين تامر - عزت عبد المعز - عمر عبد الرحيم - سيف كريم - آدم القزاز - يوسف عبد الله - زياد سعودي - عبد العزيز خالد - أدهم حسيب - خالد محمود

مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والكويت والعراق واليمن، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال نوفمبر المقبل.

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