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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي بين منتخب مصر للناشئين والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي مصر للناشئين والسعودية بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي تستضيفها قطر.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، بقيادة حسين عبد اللطيف، التشكيل الأساسي لمواجهة المنتخب السعودي، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي تستضيفها قطر.

التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام السعودية

حراسة المرمى: مالك عمرو

خط الدفاع: أمير حسن - عادل علاء - محمد السيد (الديزل) - محمد جمال

خط الوسط: آدم يوسف - أحمد بشير - سيف أمير

خط الهجوم: أحمد صفوت - دانيال تامر - خالد مختار

بدلاء منتخب مصر أمام السعودية

محمد عبيد - عبد العزيز محمود - ياسين تامر - عزت عبد المعز - عمر عبد الرحيم - سيف كريم - آدم القزاز - يوسف عبد الله - زياد سعودي - عبد العزيز خالد - أدهم حسيب - خالد محمود

مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والكويت والعراق واليمن، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال نوفمبر المقبل.

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