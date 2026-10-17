منتخب مصر مواليد 2010 يواصل تدريباته استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا

يواصل منتخب مصر مواليد 2010، بقيادة مديره الفني عبد الستار صبري، تدريباته ضمن معسكره المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تدريبات مكثفة قبل التصفيات الأفريقية

وقد خاض المنتخب الوطني تدريباته اليوم السبت، في إطار البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والارتقاء بمستوياتهم قبل خوض المنافسات المرتقبة.

ويعمل عبد الستار صبري وجهازه المعاون على استغلال المعسكر الحالي في تقييم مستوى اللاعبين، والوقوف على مدى جاهزيتهم، إلى جانب تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يسعى الجهاز الفني إلى تطبيقها خلال مباريات التصفيات.

تونس تستضيف تصفيات شمال أفريقيا

ومن المقرر أن تستضيف تونس منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يطمح منتخب مصر مواليد 2010 إلى الظهور بصورة قوية وتحقيق النتائج التي تساعده على حجز بطاقة التأهل إلى البطولة القارية.

يأتي المعسكر الحالي ضمن خطة إعداد المنتخب للمنافسات المقبلة، وسط تطلعات الجهاز الفني إلى تجهيز جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الكرة المصرية بصورة مميزة في الاستحقاقات الأفريقية.