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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام السعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
إسلام مقلد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، بقيادة حسين عبد اللطيف، التشكيل الأساسي لمواجهة المنتخب السعودي، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي تستضيفها قطر.

التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام السعودية

حراسة المرمى: مالك عمرو

خط الدفاع: أمير حسن - عادل علاء - محمد السيد (الديزل) - محمد جمال

خط الوسط: آدم يوسف - أحمد بشير - سيف أمير

خط الهجوم: أحمد صفوت - دانيال تامر - خالد مختار

بدلاء منتخب مصر أمام السعودية

محمد عبيد - عبد العزيز محمود - ياسين تامر - عزت عبد المعز - عمر عبد الرحيم - سيف كريم - آدم القزاز - يوسف عبد الله - زياد سعودي - عبد العزيز خالد - أدهم حسيب - خالد محمود

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج

يخوض منتخب مصر للناشئين مواجهة السعودية اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والكويت والعراق واليمن، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال نوفمبر المقبل.

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