الأهلي يحدد موعدًا جديدًا لحسم تجديد عقد ياسر إبراهيم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن استعداد مسؤولي القلعة الحمراء لعقد جلسة جديدة مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عقب مواجهة كيتارا الأوغندي، من أجل حسم ملف تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

موعدًا جديدًا لحسم تجديد عقد ياسر إبراهيم

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب بشأن تمديد تعاقده، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، والاستقرار على القوام الرئيسي للموسم الحالي والمواسم المقبلة.

وأوضح أن المفاوضات ستشهد مناقشة التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد، مع تمسك إدارة الأهلي بالالتزام بسقف الرواتب المحدد داخل الفريق، والذي يصل إلى 35 مليون جنيه في الموسم الواحد، ضمن سياسة النادي للحفاظ على التوازن المالي بين لاعبيه.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة المرتقبة تستهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين، والوصول إلى صيغة مناسبة ترضي اللاعب وتتناسب في الوقت نفسه مع سياسة الأهلي التعاقدية، تمهيدًا لإنهاء ملف التجديد في أقرب وقت ممكن.

ويأتي تحرك الأهلي لتجديد عقد ياسر إبراهيم في إطار خطة الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة في ظل أهمية اللاعب ودوره الدفاعي مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.