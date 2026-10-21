7 معلومات عن ظهور الأهلي أمام كيتارا الأوغندي في إياب الكونفدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى حسم بطاقة التأهل ومواصلة مشواره في البطولة.

ويدخل الأهلي المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما نجح في قلب تأخره إلى انتصار خارج ملعبه، ليضع قدمًا في الدور التالي، قبل مواجهة العودة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

شهدت مباراة الذهاب سيناريو صعبًا على الأهلي، بعدما تقدم كيتارا الأوغندي في الشوط الأول عن طريق قذافي وهاب، قبل أن يعود الفريق الأحمر في النتيجة خلال الشوط الثاني.

ونجح عمر الساعي في إدراك التعادل بالدقيقة 67، ثم حصل الأهلي على ركلة جزاء ترجمها أحمد سيد زيزو إلى هدف الفوز في الدقيقة 82، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل لقاء الحسم في القاهرة.

التعادل يكفي الأهلي لحسم التأهل

يملك الأهلي أكثر من فرصة لحسم بطاقة العبور، إذ يكفيه الفوز أو التعادل في مباراة الإياب للتأهل إلى الدور التالي، بينما تفرض الخسارة بفارق هدف واحد الرجوع إلى قواعد الحسم المعتمدة في البطولة.

وتمنح نتيجة الذهاب الفريق المصري أفضلية حسابية، لكنها لا تعني حسم المواجهة، خاصة أن الفريق الأوغندي يحتاج إلى تعويض فارق الهدف، وهو ما يجعل الدقائق الأولى من المباراة مهمة في تحديد إيقاع اللقاء.

تتجه الأنظار إلى العناصر التي لعبت دورًا مؤثرًا في نتيجة الذهاب، وعلى رأسها عمر الساعي وأحمد سيد زيزو، بعدما سجلا هدفي الأهلي في المباراة الأولى.

كما سيكون التعامل الدفاعي مع محاولات كيتارا عاملًا مهمًا، في ظل حاجة الفريق الأوغندي إلى التسجيل من أجل الإبقاء على فرصه في المنافسة، وهو ما قد يفتح مساحات أمام الأهلي لاستغلالها هجوميًا.

يتطلع الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لإنهاء المواجهة دون مفاجآت، وتأكيد تفوقه في مجموع المباراتين، خاصة أن حسم التأهل مبكرًا يمنح الفريق فرصة التركيز على الاستحقاقات المقبلة.

وتبقى المهمة الأساسية أمام الأهلي هي الحفاظ على أفضليته التي حققها في أوغندا، وتجنب منح منافسه فرصة العودة إلى أجواء المواجهة، من أجل العبور إلى الدور التالي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.