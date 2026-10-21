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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد اليد يحسم مصير السوبر المحلي في اجتماع اليوم

اتحاد اليد
اتحاد اليد
محمد سمير

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، اجتماعًا اليوم "الأربعاء"، لحسم الموعد النهائي لمباريات الدور نصف النهائي والنهائي من بطولة السوبر المحلي للرجال، في ظل تراجع فرص إقامة المباراة النهائية خارج مصر، على غرار النسخ السابقة التي استضافتها الإمارات.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الاستقرار على المواعيد الجديدة للبطولة، مع اتجاه لإقامة المنافسات يومي 12 و14 نوفمبر المقبل، على صالة الدكتور حسن مصطفى، على أن يعلن الاتحاد قراره النهائي عقب انتهاء الاجتماع.

كان اتحاد كرة اليد قد حدد في وقت سابق يوم 30 أكتوبر الجاري موعدًا لمباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري للرجال للموسم الرياضي 2025-2026، وفق خطاب رسمي أرسله إلى الأندية الأربعة المشاركة.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سموحة في المباراة الأولى، في السادسة مساءً، بينما تجمع المواجهة الثانية بين الزمالك والأوليمبي في الثامنة مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى.

ومن المنتظر أن تسفر مناقشات مجلس الإدارة عن حسم التعديلات المقترحة على جدول البطولة، وتحديد الموعد الرسمي الجديد للمباراتين، إلى جانب موعد المباراة النهائية، تمهيدًا لإخطار الأندية بالتفاصيل النهائية.

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