طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الأفريقي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم تحكيم مصري، بقيادة محمود ناجي، لإدارة لقاء الأفريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي، في إياب دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم طاقم التحكيم مع ناجي حكم الساحة، كلاً من: محمود أبوالرجال، مساعداً أول وأحمد توفيق طلب، مساعداً ثانياً ومحمد معروف، حكماً رابعاً.

ويقام اللقاء يوم الأحد المقبل في الخامسة مساءً، بتوقيت القاهرة، على إستاد رادس بتونس.

طاقم حكام مصري في دوري أبطال أفريقيا

كما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر حكماً للساحة لإدارة لقاء سيمبا التنزاني و15 دي أجوستو الغيني في دوري أبطال أفريقيا.

ويعاون أمين عمر في اللقاء كل من أحمد حسام طه مساعداً اول وسمير جمال مساعداً ثانياً ومحمد التابعي الغازي حكماً رابعاً.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم الأربعاء في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على استاد أهورو بمدينة دار السلام في تنزانيا.