قرار جديد من لجنة الحكام بشأن تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة بالدوري

انتقد الإعلامي هاني حتحوت مبررات لجنة الحكام بشأن تأخر نشر تحليل الحالات التحكيمية الخاصة بمباريات الجولة السادسة من الدوري، بعد اتخاذ قرار بنشر تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة معًا في فيديو واحد عقب نهاية الجولة السابعة.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامجه «الكلام المظبوط»، أن لجنة الحكام قررت عدم تخصيص فيديو منفصل لتحليل الحالات التحكيمية للجولة السادسة، مبررة ذلك بقلة الحالات التي تستدعي التحليل، إلى جانب انشغال مسؤولي اللجنة بالإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وأشار حتحوت إلى أن هذه المبررات لم تكن مقنعة، خاصة أن الجولة السادسة انتهت منذ أربعة أيام، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب تأخر توضيح الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات.

ومن المقرر أن تنشر لجنة الحكام تحليل الحالات التحكيمية للجولتين السادسة والسابعة في فيديو واحد، عقب انتهاء منافسات الجولة السابعة، بدلًا من إصدار تحليل منفصل لكل جولة.