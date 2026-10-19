قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتدى مصر 2026 تحت مجهر البرلمان.. الإسكان والصناعة والشباب في صدارة المشهد
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تعزز الوعي الوطني وتؤكد أهمية مصارحة المواطنين
خلال منتدى مصر| وزير التعليم: نسب الحضور بالمدارس ارتفعت لـ90% بمعظم المحافظات
فرنسا تفرض حظر التجول في مدينة ليل بعد الاحتجاجات العنيفة
خلال منتدى مصر|وزير التعليم يكشف 3 إجراءات سدت عجز المعلمين بجميع المدارس
علي جمعة يشيد بمبادرة شيخ الأزهر لوقف الحروب ويدعو لتحرك عاجل لتطبيقها
تحديث جديد لـ ويندوز 11.. تحسينات في السرعة وإدارة الذاكرة تصل إلى 20%
وزير التعليم: كثافات الفصول أثرت سلباً على تحصيل الطلاب وقدرة المعلمين على آداء دورهم
محمد صلاح يصل ملعب ميديكال بارك استعدادا لمواجهة بشكتاش في ديربي الدوري التركي
الذهب يتراجع في الدول العربية رغم ارتفاعه عالميا.. ماذا يحدث؟
خلال منتدى مصر 2026|وزير التعليم: 87% من الطلاب المصريين يتعلمون بالمدارس الحكومية
عموتة يقرر تطبيق سياسة التدوير بين الدوري والكونفدرالية في جميع المراكز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار جديد من لجنة الحكام بشأن تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة بالدوري

هانى حتحوت
هانى حتحوت
نورهان عادل

انتقد الإعلامي هاني حتحوت مبررات لجنة الحكام بشأن تأخر نشر تحليل الحالات التحكيمية الخاصة بمباريات الجولة السادسة من الدوري، بعد اتخاذ قرار بنشر تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة معًا في فيديو واحد عقب نهاية الجولة السابعة.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامجه «الكلام المظبوط»، أن لجنة الحكام قررت عدم تخصيص فيديو منفصل لتحليل الحالات التحكيمية للجولة السادسة، مبررة ذلك بقلة الحالات التي تستدعي التحليل، إلى جانب انشغال مسؤولي اللجنة بالإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وأشار حتحوت إلى أن هذه المبررات لم تكن مقنعة، خاصة أن الجولة السادسة انتهت منذ أربعة أيام، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب تأخر توضيح الحالات التحكيمية التي شهدتها المباريات.

ومن المقرر أن تنشر لجنة الحكام تحليل الحالات التحكيمية للجولتين السادسة والسابعة في فيديو واحد، عقب انتهاء منافسات الجولة السابعة، بدلًا من إصدار تحليل منفصل لكل جولة.

هاني حتحوت الدوري لجنة الحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الدكتور أحمد مهينة

تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات

ترشيحاتنا

كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

5 سيارات 2027 جديدة

أشهر 5 سيارات 2027 جديدة في مصر

تويوتا هايلكس موديل 2027

سعر تويوتا هايلكس 2027 في الإمارات

بالصور

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فقدت 7 أجنة قبل الإنجاب.. ما المرض الذي عانت منه منى زكي؟

مني زكي
مني زكي
مني زكي

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

المزيد