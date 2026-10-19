لجنة الحكام تحسم موقفها من فيديو تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة بالدوري

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على عدم إصدار فيديو تحليل الحالات التحكيمية الخاصة بمباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل منفصل، على أن يتم تحليل الحالات الخاصة بالجولتين السادسة والسابعة معًا في فيديو واحد.

وبحسب التوجه الحالي للجنة، لن يتضمن الفيديو المنتظر التطرق إلى الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، وسط جدل حول بعض القرارات التحكيمية خلال اللقاء.

ومن المنتظر أن يقتصر تحليل اللجنة على الحالات التحكيمية الخاصة بمباريات الجولتين السادسة والسابعة، دون التطرق إلى اللقطات التي شهدتها مواجهة القمة، في ظل ترقب جماهيري وإعلامي لتوضيحات اللجنة بشأن القرارات التحكيمية في مباريات الدوري الممتاز.