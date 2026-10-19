ضيق الوقت يمنع حسام حسن من زيارة المحترفين بأنديتهم قبل معسكر نوفمبر

كشفت الإعلامية دينا سليم إن اتحاد الكرة، يرتب بالتنسيق مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، على زيارة المحترفين خارج مصر بأنديتهم في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

أضافت خلال برنامجها ستاد المحور :"زيارة التوأم للمحترفين وأبرزهم محمد صلاح نجم طرابزون سبور وقائد الفراعنة، لن تكون قبل معسكر شهر نوفمبر المقبل، بسبب ضيق الوقت لأن المعسكر سينطلق يوم 8 أو 9 من الشهر ذاته، استعدادا لمباراتي مالاوي يومي 13و17 في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027".

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، كما أعلن طواقم التحكيم المكلفة بإدارة المواجهتين.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسند «كاف» إدارة المباراة إلى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه إبراهيم سالم ويوسف محمد، بينما يتولى الموريتاني باكار سار مهمة الحكم الرابع.

وفي الجولة الرابعة، يحل منتخب مصر ضيفًا على مالاوي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في مواجهة تقام على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء الحكم الأوغندي لاكي رزاق كاسالي، ويعاونه مواطناه رونالد كاتينيا وديك أوكيلو، فيما يتولى الأوغندي إيمانويل أوكودرا مهمة الحكم الرابع.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتائج إيجابية خلال مواجهتي مالاوي، من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للبطولة القارية.