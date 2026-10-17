رئيس بعثة منتخب مصر الناشئين: استغلال الفرص مفتاح خماسية الافتتاح أمام السعودية

أكد وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة منتخب مصر للناشئين، في كأس الخليج بقطر، فخره بأداء اللاعبين أمام السعودية، في المواجهة، التي انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 5-0.

وأضاف المشرف على منتخب الناشئين أن إصرار اللاعبين على استغلال الفرص، وتسجيل الأهداف، وتنفيذ ما قاله الجهاز الفني، قبل المباراة وبين شوطي اللقاء، قاد للنتيجة الافتتاحية الكبيرة في البطولة.

جدير بالذكر، أن الخماسي: محمد جمال ، زياد سعودي ، أحمد صفوت ، خالد محمود وأحمد بشير، سجلوا أهداف المنتخب المصري في المباراة.