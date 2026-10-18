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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن لم يطلب ضم يونس إبراهيم لاعب برايتون لمعسكر منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

لم يطلب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، حتى الآن استدعاء يونس إبراهيم، لاعب برايتون الإنجليزي، للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقبل خلال شهر نوفمبر، وفقًا لما ذكرته قناة مودرن سبورتس.

حسام حسن

ومن المقرر عقد جلسة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، لحسم الترتيبات الخاصة بمعسكر نوفمبر، ومناقشة احتياجات المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وفي حال طلب حسام حسن ضم اللاعب إلى المعسكر، سيتم التواصل معه لإنهاء الإجراءات المطلوبة، سواء المتعلقة ببطاقة اللاعب أو جواز السفر، دون تحديد موعد زمني لإنهائها، إذ يتوقف الأمر على استيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة.

حسام حسن الاهلي الزمالك منتخب مصر

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