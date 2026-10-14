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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن يكشف حقيقة السفر لتركيا لمشاهدة مباراة لمحمد صلاح

حسام وابراهيم حسن
حسام وابراهيم حسن
عبدالله هشام

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، حقيقة سفره لتركيا لحضور مباراة لمحمد صلاح مع فريق طرابزون.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحاته: “قرأت عن قصة السفر لتركيا لرؤية محمد صلاح مع فريق طرابزون التركي خلال مباراة، لكن حتى الآن هذا غير صحيح”.

وأضاف: “لو أتيحت فرصة لذلك لا مانع وعندنا استعداد للسفر لإنجلترا لمرموش ولأي بلد لأن كل اللاعبين ينتمون لمصر”.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، كما أعلن طواقم التحكيم المكلفة بإدارة المواجهتين.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسند «كاف» إدارة المباراة إلى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه إبراهيم سالم ويوسف محمد، بينما يتولى الموريتاني باكار سار مهمة الحكم الرابع.

وفي الجولة الرابعة، يحل منتخب مصر ضيفًا على مالاوي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في مواجهة تقام على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء الحكم الأوغندي لاكي رزاق كاسالي، ويعاونه مواطناه رونالد كاتينيا وديك أوكيلو، فيما يتولى الأوغندي إيمانويل أوكودرا مهمة الحكم الرابع.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتائج إيجابية خلال مواجهتي مالاوي، من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للبطولة القارية.

إبراهيم حسن منتخب مصر محمد صلاح طرابزون نادي طرابزون التركي

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