قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن: الحكمة تقتضي احتواء أزمة التوأم والصحفيين بالحوار
رقم قياسي .. إيران تهاجم 6 ناقلات نفط في يوم واحد
فين الدليل .. عادل عبد الرحمن يُدافع عن الحكام الأجانب: لماذا يُجاملون الأهلي؟
أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع
أحمد صالح يثير الجدل بتصريحات نارية عن تحكيم الزمالك واتحاد الكرة
كيف أعرف أن الله قد تاب عليّ؟ .. علي جمعة يوضح
بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
سفيرة مصر في رواندا: الجالية المصرية حريصة على مساندة الزمالك أمام الجيش الرواندي
ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا فقد نفد صبرنا عليها.. وسنتخذ قرار قريبًا جدًا
«أبو زهرة»: لن نسمح بزعزعة استقرار منتخب مصر.. وصلاح وحسام حسن ركيزتان أساسيتان
أشرف داري في صدارة خيارات دفاع الأهلي .. ووائل جمعة يدعمه بقوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أبو زهرة»: لن نسمح بزعزعة استقرار منتخب مصر.. وصلاح وحسام حسن ركيزتان أساسيتان

مصطفى أبو زهرة - هاني أبو ريدة
مصطفى أبو زهرة - هاني أبو ريدة
إسراء أشرف

شدّد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تمسك الاتحاد بالحفاظ على استقرار المنتخب الوطني، مؤكدًا أن المجلس لن يقبل بأي محاولات من شأنها التأثير سلبًا على مسيرة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أبو زهرة، خلال ظهوره في برنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت"، أن النتائج التي حققها المنتخب تحت قيادة حسام حسن وإبراهيم حسن تعكس العمل الذي يقوم به الجهاز الفني، وتدعم استمرار الفريق في تنفيذ خططه وتحقيق أهدافه.

وتطرق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أهمية التنسيق بين هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب، ومحمد صلاح، قائد الفراعنة، معتبرًا أن الحفاظ على التفاهم بين هذه الأطراف يمثل عنصرًا مهمًا لاستقرار المنتخب.

وأكد أبو زهرة تقديره لما يقدمه التوأم حسام وإبراهيم حسن، مشيرًا إلى ارتباطهما بالمنتخب ورغبتهما في تحقيق نتائج تليق بالكرة المصرية، ومشددًا على ضرورة مساندة الجهاز الفني خلال مهمته.

كما أثنى على الدور الذي يؤديه محمد صلاح داخل صفوف المنتخب، موضحًا أن حرصه على زملائه واهتمامه بمصلحة الفريق يعكسان قيمته القيادية، إلى جانب دوره الفني داخل الملعب.

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع عناصر المنظومة الكروية، من أجل توفير الأجواء المناسبة أمام المنتخب لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية.

مصطفى أبو زهرة منتخب مصر اتحاد الكرة حسام حسن محمد صلاح صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

رجال الشرطة بالمحلة

على طريقة واقعة الواحات..سياره ملاكي فاميه يقودها 4 شباب تطارد فتاة بالطريق العام بالمحلة

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

عبد الله السعيد

الأزمة المالية السبب.. عبد الله السعيد: سعيت للانضمام إلى الزمالك قبل إتمام الصفقة بـ3 سنوات

هجمات علي الحوثيين

الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

ترشيحاتنا

أبناء دفعة كلية الشرطة خريجي عام 1990

دفعة 1990 بكلية الشرطة تحتفي بأربعة عقود من الذكريات.. لقاء يُجدّد عهود الوفاء والزمالة ومحبة الوطن

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

انهيار والدة شهيد لقمة العيش

ابني الوحيد.. والدة محمد لطفي شهيد لقمة العيش بالسودان: نفسي يرجع وأدفنه

بالصور

أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع

الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن

سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال أنيقة تبرز جمالها الطبيعي .. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بالصلصة .. سر التماسك ومنع تفككها أثناء القلي

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية
طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الرمان يوميًا؟ .. عناصر غذائية

فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه
فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه
فوائد الرمان.. لماذا يُنصح بتناوله خلال موسمه

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد