«أبو زهرة»: لن نسمح بزعزعة استقرار منتخب مصر.. وصلاح وحسام حسن ركيزتان أساسيتان

شدّد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تمسك الاتحاد بالحفاظ على استقرار المنتخب الوطني، مؤكدًا أن المجلس لن يقبل بأي محاولات من شأنها التأثير سلبًا على مسيرة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أبو زهرة، خلال ظهوره في برنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت"، أن النتائج التي حققها المنتخب تحت قيادة حسام حسن وإبراهيم حسن تعكس العمل الذي يقوم به الجهاز الفني، وتدعم استمرار الفريق في تنفيذ خططه وتحقيق أهدافه.

وتطرق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أهمية التنسيق بين هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب، ومحمد صلاح، قائد الفراعنة، معتبرًا أن الحفاظ على التفاهم بين هذه الأطراف يمثل عنصرًا مهمًا لاستقرار المنتخب.

وأكد أبو زهرة تقديره لما يقدمه التوأم حسام وإبراهيم حسن، مشيرًا إلى ارتباطهما بالمنتخب ورغبتهما في تحقيق نتائج تليق بالكرة المصرية، ومشددًا على ضرورة مساندة الجهاز الفني خلال مهمته.

كما أثنى على الدور الذي يؤديه محمد صلاح داخل صفوف المنتخب، موضحًا أن حرصه على زملائه واهتمامه بمصلحة الفريق يعكسان قيمته القيادية، إلى جانب دوره الفني داخل الملعب.

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع عناصر المنظومة الكروية، من أجل توفير الأجواء المناسبة أمام المنتخب لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية.