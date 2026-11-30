تعد المشروبات الغازية المحلاة من المنتجات التي يفضلها كثير من الأطفال، خاصة مع الوجبات السريعة أو خلال مشاهدة التلفزيون، لكن تناولها بصورة متكررة قد يؤثر سلبًا في صحتهم بسبب احتوائها على كميات من السكر المضاف، إلى جانب الأحماض التي قد تضر بمينا الأسنان.

1. زيادة خطر تسوس الأسنان

تحتوي المشروبات الغازية المحلاة على سكريات تستخدمها البكتيريا الموجودة في الفم، ما يؤدي إلى إنتاج أحماض تهاجم مينا الأسنان وتزيد احتمالات التسوس.

كما أن حموضة بعض المشروبات قد تساهم في تآكل طبقة المينا، وهو ما يجعل تقليل تناولها خطوة مهمة للحفاظ على صحة أسنان الأطفال.

2. زيادة السعرات الحرارية والوزن

توفر المشروبات المحلاة سعرات حرارية دون أن تمنح الطفل العناصر الغذائية نفسها الموجودة في الأطعمة المفيدة، وقد يؤدي الاعتماد عليها بدلًا من الماء إلى زيادة استهلاك السكر والسعرات على مدار اليوم.

وتشير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية إلى ارتباط الاستهلاك المتكرر للمشروبات المحلاة بزيادة الوزن والسمنة ومشكلات صحية أخرى.

3. زيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية مستقبلًا

يرتبط الإفراط في تناول المشروبات السكرية بزيادة خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب، خاصة عندما يكون جزءًا من نمط غذائي غير صحي يستمر لفترات طويلة.

4. قد تؤثر في شهية الطفل الغذائية

إذا اعتاد الطفل شرب المشروبات المحلاة بكثرة، فقد يستهلك سعرات إضافية على حساب الماء أو المشروبات غير المحلاة، كما قد يعتاد المذاق شديد الحلاوة ويطلبه باستمرار.

ما البدائل الأفضل للمشروبات الغازية؟

يُعد الماء الاختيار الأساسي لترطيب جسم الطفل، ويمكن تقديم اللبن غير المحلى المناسب لعمره، مع توفير الفاكهة الكاملة بدلًا من العصائر المحلاة.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتجنب تقديم المشروبات الغازية للأطفال الصغار، لأنها قد تضر بمينا الأسنان.

المصدر بولد سكاى