قد يبدو غريبًا أن يشعر شخص بالخوف من تناول الجبنة أو الخضراوات أو حتى مجرد رؤية بعض الأطعمة، لكن هذه الحالة موجودة بالفعل، وقد تتجاوز مجرد عدم حب نوع معين من الطعام لتصل إلى القلق الشديد والغثيان ومحاولة تجنب الأكل تمامًا.

وتعرف هذه الحالة باسم رهاب الطعام أو فوبيا الأكل (Cibophobia)، وقد ترتبط بالخوف من أطعمة معينة أو الخوف من تناول الطعام بسبب الاعتقاد بأنه قد يسبب التسمم أو الاختناق أو القيء أو الحساسية.

ووفقًا للكلية الملكية للأطباء النفسيين في بريطانيا، فإن بعض الأشخاص يعانون من اضطراب تجنب أو تقييد تناول الطعام (ARFID)، حيث يتجنبون أنواعًا معينة من الأطعمة بسبب رائحتها أو ملمسها أو طعمها، أو خوفًا من التعرض لمضاعفات بعد تناولها، وقد يؤدي ذلك إلى نقص التغذية وفقدان الوزن. .

ما فوبيا الأكل؟

فوبيا الأكل هي حالة من الخوف أو القلق الشديد المرتبط بالطعام أو تناوله، وقد يكون الخوف عامًا من الأطعمة أو مقتصرًا على أنواع محددة.

ولا يكون السبب دائمًا عدم تقبل مذاق الطعام، فقد يخشى الشخص الإصابة بالتسمم أو الاختناق أو القيء، أو يشعر بنفور شديد من ملمس الطعام ورائحته وشكله.

وفي بعض الحالات، قد تبدأ المشكلة بعد تجربة سلبية، مثل التعرض للاختناق أثناء تناول وجبة، أو الإصابة بتسمم غذائي، أو التعرض لنوبة قيء شديدة بعد تناول طعام معين.

أنواع فوبيا الأكل.. مخاوف غريبة من أطعمة محددة

هناك أسماء متداولة لبعض أنواع الخوف المرتبط بالطعام، ومنها:

1. فوبيا الجبنة (Turophobia)

من أنواع الخوف غير الشائعة، ويعاني الشخص المصاب بها من خوف أو نفور شديد من الجبنة، وقد يرتبط ذلك برائحتها القوية أو ملمسها أو شكلها، وقد يتجنب رؤيتها أو لمسها أو تناولها.

ومصطلح Turophobia موجود في القواميس الإنجليزية بمعنى الخوف غير العقلاني من الجبن، لكنه ليس تشخيصًا نفسيًا مستقلًا معتمدًا.

2. فوبيا الخضراوات (Lachanophobia)

يخشى الشخص بعض أنواع الخضراوات أو مجموعة كبيرة منها، وقد يشعر بالاشمئزاز أو القلق عند رؤيتها أو شم رائحتها، ما قد يجعله يتجنب تناولها تمامًا.

3. فوبيا الفطر (Mycophobia)

تتمثل في الخوف من الفطر أو تناوله، وقد يرتبط الخوف بالاعتقاد بأنه سام أو قد يسبب التسمم، خاصة الأنواع غير المعروفة.

4. فوبيا الأسماك (Ichthyophobia)

تعني الخوف من الأسماك، وقد يمتد الخوف لدى بعض الأشخاص إلى الأسماك المطهية أو تقديمها على مائدة الطعام.

5. فوبيا الطعام عمومًا (Cibophobia)

تتمثل في الخوف من الطعام نفسه أو تناوله، وقد يخشى الشخص الأطعمة القابلة للتلف أو بقايا الطعام أو الوجبات التي أعدها أشخاص آخرون، خوفًا من التسمم أو الإصابة بالمرض.

6. فوبيا البلع (Phagophobia)

يخشى الشخص عملية البلع نفسها، وقد يشعر بالقلق من الاختناق أو تعلق الطعام في الحلق، ما يدفعه إلى تجنب بعض الأطعمة الصلبة أو صعبة المضغ.

7. فوبيا القيء (Emetophobia)

هي الخوف الشديد من القيء أو التعرض للغثيان، وقد تؤثر على علاقة الشخص بالطعام، فيتجنب أطعمة معينة أو يقلل كميات الطعام خوفًا من الشعور بالغثيان أو القيء.

المصدر : mayo clinic