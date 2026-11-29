يعد تسمم الحمل من المضاعفات الصحية التي قد تحدث خلال فترة الحمل، وغالبًا ما يظهر بعد الأسبوع العشرين، ويرتبط بارتفاع ضغط الدم وظهور علامات تأثر بعض أعضاء الجسم، مثل الكلى والكبد.

وتكمن خطورة تسمم الحمل في أنه قد يحدث دون أعراض واضحة في البداية، لذلك يُعد الالتزام بمتابعة ضغط الدم وإجراء فحوصات الحمل الدورية من أهم الخطوات التي تساعد على اكتشافه مبكرًا وحماية الأم والجنين.

ما أسباب تسمم الحمل؟

لا يوجد سبب واحد مؤكد للإصابة بتسمم الحمل، لكن ترتبط الحالة بمشكلات في تكوين ووظيفة الأوعية الدموية للمشيمة، ما يؤثر على تدفق الدم بين الأم والجنين.

وهناك مجموعة من العوامل التي قد تزيد احتمالات الإصابة، أبرزها:

الإصابة بارتفاع ضغط الدم قبل الحمل. وجود تاريخ سابق للإصابة بتسمم الحمل. الحمل لأول مرة. الحمل بتوأم أو أكثر. الإصابة بأمراض الكلى. الإصابة بمرض السكري قبل الحمل. وجود أمراض مناعية، مثل الذئبة الحمراء. السمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم. وجود تاريخ عائلي للإصابة بتسمم الحمل. الحمل في سن 35 عامًا أو أكثر.

أعراض تسمم الحمل التي يجب الانتباه إليها

قد لا تظهر أعراض واضحة في بداية الإصابة، لكن هناك علامات تحذيرية تستدعي الانتباه، ومنها:

ارتفاع ضغط الدم: من أبرز العلامات المرتبطة بتسمم الحمل، وقد يُكتشف أثناء المتابعة الطبية دون وجود أعراض.

الصداع الشديد: خاصة إذا كان مستمرًا ولا يتحسن بسهولة.

اضطرابات الرؤية: مثل تشوش النظر أو رؤية ومضات وأضواء أو بقع أمام العين.

تورم الوجه واليدين: خاصة إذا ظهر بصورة مفاجئة، مع العلم أن تورم القدمين وحده شائع خلال الحمل ولا يعني بالضرورة تسمم الحمل.

ألم أعلى البطن: خاصة في الجانب الأيمن أسفل الضلوع، وقد يشير إلى تأثر الكبد.

الغثيان والقيء: إذا ظهرا بشكل جديد أو شديد، خاصة في النصف الثاني من الحمل.

ضيق التنفس: قد يحدث نتيجة تجمع السوائل في الرئتين، ويُعد من العلامات الخطيرة.

زيادة الوزن المفاجئة: قد ترتبط باحتباس السوائل، لكنها ليست علامة تشخيصية بمفردها.

كيف يؤثر تسمم الحمل على الأم والجنين؟

قد يؤدي تسمم الحمل في الحالات الشديدة إلى مضاعفات صحية خطيرة، منها تشنجات الحمل، وتأثر وظائف الكلى والكبد، واضطرابات تجلط الدم، وقد يصل الأمر إلى انفصال المشيمة.

أما بالنسبة للجنين، فقد يؤدي ضعف تدفق الدم عبر المشيمة إلى تأخر النمو داخل الرحم، وزيادة احتمالات الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود.

كيف يمكن الوقاية من تسمم الحمل؟

لا توجد وسيلة تضمن منع الإصابة تمامًا، لكن يمكن تقليل المخاطر من خلال:

الالتزام بزيارات متابعة الحمل وقياس ضغط الدم بانتظام.

إجراء التحاليل والفحوصات التي يطلبها الطبيب.

الاهتمام بالتغذية المتوازنة والحفاظ على وزن صحي.

إخبار الطبيب بأي تاريخ مرضي لارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى أو تسمم الحمل السابق.

قد يوصي الطبيب بجرعة منخفضة من الأسبرين لبعض الحوامل الأكثر عرضة للإصابة، ويجب أن يكون ذلك تحت إشرافه فقط.

متى يجب التوجه للطبيب؟

عند ظهور صداع شديد مستمر، أو اضطراب في الرؤية، أو ألم شديد أعلى البطن، أو ضيق التنفس، أو ارتفاع ضغط الدم، يجب طلب التقييم الطبي العاجل، وعدم انتظار موعد المتابعة التالي.

وتظل متابعة ضغط الدم والاهتمام بالفحوصات الدورية من أهم وسائل اكتشاف تسمم الحمل مبكرًا والتعامل معه قبل حدوث مضاعفات.