مع بدء أسبوع الامتحانات الشهرية، تحرص الأمهات على تقديم وجبات غذائية تساعد الأطفال على التركيز والانتباه وتمنحهم الطاقة اللازمة للمذاكرة وأداء الامتحانات، خاصة أن نوعية الطعام قد تؤثر على مستوى النشاط والتركيز خلال اليوم.

وهناك أطعمة يُفضل أن تحرص الأم على تقديمها للأطفال خلال هذه الفترة، مقابل أطعمة أخرى يُفضل تقليلها حتى لا تؤثر على النوم أو تسبب الشعور بالخمول.

أكلات مهمة لأولادك في أسبوع الامتحانات

1. البيض: يحتوي على البروتين وفيتامين B12 والكولين، الذي يساهم في وظائف المخ والذاكرة.

2. الأسماك: مثل السلمون والسردين، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 المهمة لصحة الدماغ.

3. المكسرات: مثل اللوز والجوز، وتوفر الدهون الصحية والبروتين وبعض العناصر الغذائية المهمة للجسم.

4. الزبادي: مصدر للبروتين والكالسيوم، ويمكن تقديمه مع الفاكهة كوجبة خفيفة.

5. الشوفان: يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والألياف التي تساعد على توفير الطاقة بصورة تدريجية.

6. الفواكه: مثل الموز والتفاح والبرتقال، لاحتوائها على الفيتامينات والألياف.

7. الخضراوات الورقية: مثل السبانخ والجرجير، لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم.

8. اللحوم والدجاج: توفر البروتين والحديد وفيتامين B12، وهي عناصر مهمة للنمو وصحة الجسم.

أكلات ومشروبات ابتعدي عنها لأولادك في أسبوع الامتحانات

1. الوجبات السريعة: مثل البرجر والبطاطس المقلية، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة، لأنها قد تكون مرتفعة الدهون والسعرات.

2. المشروبات الغازية: تحتوي على كميات كبيرة من السكر، وقد تؤدي إلى زيادة السعرات دون قيمة غذائية كافية.

3. الحلويات بكميات كبيرة: الإفراط فيها يضيف كميات مرتفعة من السكر إلى النظام الغذائي.

4. مشروبات الطاقة: لا تناسب الأطفال، لاحتوائها على الكافيين والمنبهات.

5. الشيبسي والمقرمشات: غالبًا ما تحتوي على كميات مرتفعة من الملح والدهون، ولا توفر العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل.

6. المشروبات الغنية بالكافيين: مثل القهوة والشاي الثقيل، خاصة في المساء، لأنها قد تؤثر على نوم الطفل.

نصائح غذائية تساعد طفلك خلال الامتحانات

احرصي على تقديم وجبة إفطار متوازنة قبل الذهاب إلى المدرسة.

قدمي وجبات خفيفة مثل الفاكهة والزبادي والمكسرات المناسبة لعمر الطفل.

اهتمي بشرب الماء بانتظام لتجنب الجفاف.

لا تسمحي لطفلك بتناول وجبات ثقيلة قبل النوم.

احرصي على حصوله على عدد ساعات نوم كافٍ، لأن النوم الجيد مهم للذاكرة والتركيز.

لا تجربي أطعمة جديدة أو مكملات غذائية خلال فترة الامتحانات دون داعٍ.

وتذكري أن الغذاء الصحي لا يمنح الطفل قدرة سحرية على التفوق، لكنه يساعده على الحفاظ على نشاطه وصحته وتركيزه، إلى جانب النوم الكافي والمذاكرة المنتظمة.