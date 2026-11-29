البطاطا من الوصفات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، كما تعد البطاطا بالكريمه كراميل وصفة لذيذة وشهية.

وإليكم طريقة عمل بطاطا بالكريم كراميل :

مقادير بطاطا بالكريم كراميل

2 بطاطا كبيرة مسلوقة ومهروسة

2 كوب حليب

1 كيس كريم كراميل

ملعقة صغيرة قرفة

كيس العسل

طريقة تحضير بطاطا بالكريم كراميل

أخلطي الكريم كراميل والقرفة مع الحليب على البارد.

ارفعيها على النار مع التقليب حتى يصبح القوام دافئا.

ضيفي البطاطا تدريجيا مع المكونات السائلة بالتدريج.

ضعيها في قالب بايركس.

توضع في الثلاجة حتى تتماسك.

ضعي العسل على الوجه