إذا كنت تبحث عن طرق ميسورة التكلفة للحصول على المزيد من البروتين، فإن البقوليات تُعد خياراً أولياً سهلاً. فما تحتويه من ألياف وفيتامينات ومعادن يمكن أن يساعدك أيضاً في الحفاظ على نظام غذائي متوازن ودعم الشيخوخة الصحية.

6 أنواع من البقوليات الغنية بـ البروتين

1. الفاصوليا السوداء

كوب واحد: 15 جراماً من البروتين

تُعد الفاصوليا السوداء غنية بالألياف ومليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات، كما أنها مصدر ممتاز للحديد، حيث يوفر الكوب الواحد منها أكثر من 50% من القيمة اليومية الموصى بها.



2.الفاصوليا الحمراء

كوب واحد: 15 جراماً من البروتين

تُعد الفاصوليا الحمراء مصدراً ممتازاً لحمض الفوليك، الذي يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء ونمو الجنين أثناء الحمل.

3. الفاصوليا البيضاء (Navy Beans)

كوب واحد: 15 جراماً من البروتين.

بالإضافة إلى كونها غنية بالبروتين، يرتبط تناول الفاصوليا البيضاء (Navy beans) أيضاً بتحسين صحة الأمعاء ودعم التحكم في الوزن.

4. الحمص

كوب واحد: 11 غراماً من البروتين

يحتوي كوب واحد من الحمص -بعد تصفيته وشطفه- على ما يقرب من 11 غراماً من البروتين.

5. العدس

كوب واحد: 18 جراماً من البروتين.

يمكن للعدس أيضاً أن يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، وإدارة الوزن، وتعزيز صحة الأمعاء.

6. فول الصويا

كوب واحد: 31 جراماً من البروتين

تُعد فول الصويا —وهي النسخة الناضجة تماماً من "الإدامامي"— غنية بالبروتين، مما يجعلها مكوناً أساسياً شائعاً في العديد من بدائل اللحوم. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات وتعزيز صحة الدماغ.

البقوليات

كيف يمكن للبقوليات أيضاً دعم صحتك؟

تُسهم الألياف الموجودة في الفاصوليا والبقوليات في تعزيز الشعور بالشبع، ودعم صحة الأمعاء، وضبط مستويات السكر في الدم. وعند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن، قد تساعد محتوياتها العالية من الألياف أيضاً في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتشير الأبحاث إلى أن الفاصوليا والبقوليات تسبب استجابة أقل لمؤشر نسبة السكر في الدم مقارنة بالأطعمة النشوية الأخرى؛ مما يعني أنها لا تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر بعد تناولها.13 كما تُعد هذه الأطعمة مصدراً للكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بطاقة ثابتة ومستدامة، مما يمنع حدوث ارتفاعات أو انخفاضات مفاجئة في مستويات السكر في الدم.

وتزخر الفاصوليا والبقوليات بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامينات "ب" مثل حمض الفوليك (الفولات). ويساعد حمض الفوليك في تكوين خلايا الدم الحمراء ودعم صحة الدماغ، بينما يُعد الحديد عنصراً أساسياً لتدفق الدم ونقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.14 أما المغنيسيوم والبوتاسيوم، فهما عنصران حيويان لوظائف العضلات والحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم.