الكوليسترول مادة شمعية دهنية موجودة في الدم، ينتجها الجسم بشكل طبيعي. كما يوجد في بعض الأطعمة مثل البيض، والأحشاء (مثل الكلى والكبد)، والمحار. يحتاج الجسم إلى كمية معينة من الكوليسترول لكي يعمل بشكل سليم.

عندما ترتفع مستويات الكوليسترول في الدم (وتسمى أيضاً فرط شحميات الدم)، فإن ذلك يُسرّع عملية تصلب الشرايين. يحدث هذا عندما تتراكم اللويحات في جدران الشرايين، مما يُضيّقها. وهذا يُعيق تدفق الدم عبرها، وقد يُسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

7 أطعمة تخفض مستوى الكوليسترول لديك



بعض الأطعمة تساعد بشكل فعال على خفض مستوى الكوليسترول، وكلها تعمل بطرق مختلفة. حاول إدراج هذه الأطعمة في وجباتك كلما أمكنك ذلك.

1. الشوفان والشعير

يُقلل تناول الحبوب الكاملة من خطر الإصابة بأمراض القلب. ويُعدّ الشوفان والشعير من الأطعمة المميزة لغناهما بنوع من الألياف القابلة للذوبان يُسمى "بيتا جلوكان". يُساعد بيتا جلوكان على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

2. الخضراوات والفواكه

يُساعد تناول مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه الملونة يوميًا على الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان. تحتوي العديد من الخضراوات والفواكه على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تُساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول وخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

نصيحة : اترك قشور الخضراوات مثل اليقطين والبطاطا الحلوة والجزر لزيادة تناولك للألياف. استخدم قشر البرتقال والليمون في تتبيلات السلطة والصلصات.

3. الأطعمة الغنية بالدهون الصحية للقلب

إن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة المفيدة للقلب يزيد من مستويات الكوليسترول "الجيد" HDL في الدم.

تحتوي هذه الأطعمة على دهون مفيدة لصحة القلب.

أفوكادو

الأسماك الدهنية، مثل الماكريل والسردين والسلمون

المكسرات والبذور

زيتون

الزيوت النباتية والدهون القابلة للدهن

إن تناول هذه الأطعمة بدلاً من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة (كالزبدة والقشدة ودهون اللحوم) يُحسّن مستوى الكوليسترول لديك، كما أنه يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

نصيحة: يحتوي زيت جوز الهند وزيت النخيل والعديد من الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مما يزيد من مستوى الكوليسترول الضار (LDL). استبدلها بالدهون الصحية للقلب والأطعمة الكاملة كلما أمكن ذلك.

4. البقوليات والفاصوليا

تُعدّ البقوليات ، كالحمص والعدس، مصادر ممتازة للألياف القابلة للذوبان والبروتين النباتي. تناول البقوليات والفاصوليا بدلاً من اللحوم (البروتين الحيواني) يُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL).

نصيحة: اختر البقوليات المعلبة كخيار سريع وسهل. اشطفها وصفّها من المحلول الملحي قبل استخدامها. استخدمها في السلطات والصلصات والطواجن والصلصات المصنوعة من البقوليات مثل الحمص.

5. المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على دهون وألياف مفيدة لصحة القلب، مما يساعد على ضبط مستوى الكوليسترول. ويرتبط تناول المكسرات والبذور بانتظام بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية.

نصيحة: يُفضّل تناول أنواع مختلفة من المكسرات والبذور لاحتوائها على مستويات متفاوتة من الدهون الصحية. اختر المكسرات والبذور الأقرب إلى حالتها الطبيعية لأنها أغنى بالعناصر الغذائية. ابحث عن المكسرات بقشرها، غير المملحة وغير المحمصة.