نفذت الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار وائل النشار، تدريب عملي متخصص في أعمال الإنقاذ والإطفاء، للتعامل مع حرائق الطائرات ذات الجناح الثابت تحت ضغط، وذلك بمطار العلمين الدولي.

وجاء تنفيذ التدريب بالتنسيق مع الإدارة المركزية لسلامة ومقاييس المطارات بسلطة الطيران المدني المصري، بهدف تنمية المهارات الفنية والعملية لفرق الإنقاذ والإطفاء، ورفع كفاءتها في التعامل مع حوادث الطائرات ومختلف سيناريوهات الطوارئ، وفقًا للمعايير والإجراءات المعتمدة في مجال سلامة الطيران.

وفي هذا السياق، أكد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للمطارات، أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وضرورة الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لدى فرق العمل، بما يضمن قدرتها على التعامل الفوري والفعال مع أي أحداث طارئة.

ويأتي هذا التدريب تأكيدًا على التزام الشركة المصرية للمطارات بتطوير منظومة السلامة بالمطارات التابعة لها، والاستثمار المستمر في تنمية قدرات العنصر البشري، بما يعزز كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، ويضمن توفير بيئة تشغيل آمنة للركاب والطائرات والعاملين.