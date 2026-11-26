وجّه الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف – عاجلا بأداء صلاة الغائب على أرواح شهدائنا الكرام؛ وذلك في جميع المساجد الجامعة على مستوى الجمهورية عقب صلاة الجمعة غدًا.

أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث الدائري عقب صلاة الجمعة غدًا

كما قرر الوزير تغيير خطبة الجمعة عاجلا للحديث عن واجب التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، وما تفرضه هذه المواقف من مسئولية مشتركة وتضامن صادق بين أبناء المجتمع.

وذلك نظرا للحادث الأليم والمصاب الجلل الذي أصابنا جميعا كمصريين بحادث الطريق الدائري، وترحما على شهداء الحادث الكرام، ومواساة لأهلنا الكرام من أسر الشهداء، وتضرعا إلى الله بتمام الشفاء لكل المصابين، وتمسكا بالهدي المحمدي الشريف في مثل هذا الظرف العصيب.

تقبل الله شهداءنا، وشفى مصابينا ومرضانا، وأدام على أهل مصر روح العطاء والمحبة، وحفظ مصر وأبناءها الكرام جميعا من كل سوء.