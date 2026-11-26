أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الخميس، أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق 11 مداناً بتهمة تهريب النفط من محافظة البصرة إلى دول مجاورة، وذلك استناداً إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وذكر القضاء العراقي أن المدانين ينتمون إلى مجموعة مسلحة يقودها المتهم الهارب أحمد عبد الواحد شايع، وتتولى تنفيذ عمليات تهريب النفط من محافظة البصرة باتجاه دول مجاورة، بالتنسيق مع شبكات من المهربين في تلك الدول.

وأوضح أن المجموعة كانت تمارس أنشطة تهريب النفط عبر عمليات منظمة، في إطار شبكة تضم أطرافاً داخل العراق وخارجه، مشيراً إلى أن القضية انتهت بإدانة 11 متهماً وإصدار أحكام بالسجن بحقهم لمدة 15 عاماً لكل منهم.

واستندت المحكمة في أحكامها إلى المادة الرابعة، استناداً إلى المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، مع احتساب مدد التوقيف السابقة للمدانين ضمن مدد العقوبات الصادرة بحقهم.

كما قررت المحكمة الاحتفاظ بحق الجهات المتضررة في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية المختصة، وذلك بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية، فيما تخضع القرارات الصادرة لإجراءات التمييز الوجوبي وفقاً للقانون.

وتأتي القضية في إطار الإجراءات القضائية العراقية لملاحقة شبكات تهريب النفط والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بها، لا سيما في محافظة البصرة التي تمثل مركزاً رئيسياً لصناعة النفط وإنتاجه وتصديره في العراق.