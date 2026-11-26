



كشفت كشوف المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق 76 الحربي، عند وصلة البعالوة التابعة لقرية وادي الملاك بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، عن إصابة 22 شخصًا، بينهم أطفال وشباب وكبار سن، دون تسجيل أي حالات وفاة.

وضمت قائمة المصابين كلًا من: سلمى جبر حماد سليم، 50 عامًا، وندى كرم توفيق، 14 عامًا، ويوسف محمد عبد الرازق سعد، 18 عامًا، وكريم هشام إسماعيل عبد الرازق، 22 عامًا، وزياد هاني رجب محمد، 19 عامًا، والقناوي حسني عدلي، 24 عامًا، وشيماء محمد عبد اللطيف، 18 عامًا، وهاجر محمد عبد المنعم، 15 عامًا، وجمال محمد جمال عامر، 16 عامًا، ولميا فتحي علي، 62 عامًا.

كما شملت قائمة المصابين سماح صويني عادل، 36 عامًا، وأحمد طه أحمد عيد، 25 عامًا، ونورهان أحمد معوض، 20 عامًا، ودنيا عبد الحليم عايد، 16 عامًا، ورجاء فراج عبد الله محمد، 55 عامًا، ومريم صبري محمد عبد المنعم، 45 عامًا، وتهاني حسين خليفة عبده، 50 عامًا، وشيماء سعيد محمد أحمد، 21 عامًا، وأمل سعيد محمد عبد الكريم، 17 عامًا، ومريم السيد صلاح محمد، 18 عامًا، وإسلام أحمد محمد علي، 21 عامًا، وشيماء محمد عبد المنعم، 15 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية وتلقوا الرعاية الصحية اللازمة، وسط متابعة للحالات من الجهات المعنية.

وفي آخر تطورات الحالة الصحية، غادر المصابون المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تقرر حجز حالة واحدة فقط لاستكمال العلاج، إثر إصابتها بكسر في الحاجز الأنفي.

وكان الحادث قد وقع نتيجة انفجار إطار السيارة أثناء سيرها، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وفقدان السائق السيطرة عليها، وانقلابها على الطريق، لتسفر الواقعة عن إصابة 22 شخصًا دون وقوع وفيات.