أبرمت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مع مجموعة عز العرب شراكة لتوفير مقومات الحياة العصرية الحديثة الذكية المستدامة لملاك المرحلة الثانية في مشروعي:

The Spine & Sharm Bay.

وقع اتفاق الشراكة الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس/ هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب، يوم 24 نوفمبر 2026، لتمثل محطة استراتيجية تجمع بين السكن المتكامل والتنقل الذكي من الجيل الجديد وتجارب الحياة الاستثنائية المستدامة.

وبمقتضي هذا الاتفاق سيتملك كل مشتري وحدة في المرحلة الثانية بالمشروعين، سيارة فاخرة ذكية تعمل بالكهرباء من طراز Lynk & Co 08 بما يعزز من تحقيق متطلبات النقل الذكي والاستدامة في مشروعات المجموعة.

يأتي هذا الاتفاق في اطار رؤية مجموعة طلعت مصطفى لتشكيل مستقبل الحياة المتكاملة، ومواكبة أحدث متغيرات العصر لملاك مرحلة Park Residence، أحدث المراحل السكنية داخل The Spine بمدينتي، إلى جانب المرحلة الثانية من مشروع Sharm Bay في شرم الشيخ، لتواصل تطوير وجهاتها المتميزة، كما يعكس ذلك منهج المجموعة في خلق تجارب حياة متكاملة، تجمع بين وحدات سكنية متميزة ومرافق وخدمات ذكية ومستدامة مختارة بعناية لتلائم تطلعات أنماط الحياة الحديثة.



عن المشروعات

Park Residence – بُعد جديد للحياة في The Spine، مدينتي

كأحدث مرحلة سكنية داخل The Spine، رؤية مجموعة طلعت مصطفى لأول Cognitive City في العالم، تقدم Park Residence بُعداً جديداً للحياة العصرية، حيث يلتقي التصميم العمراني الذكي بتجربة سكنية راقية. وتقع المرحلة داخل وجهة تتشكل ملامحها من مساحات خضراء واسعة وحدائق نباتية Botanical وبحيرات مائية، لتجمع بين الطبيعة والتكنولوجيا والحياة المتكاملة في بيئة عمرانية مميزة.

وقد صُممت Park Residence لتعزيز الراحة اليومية وجودة الحياة والترابط، فتجمع بين وحدات سكنية عصرية ومنظومة متكاملة من الخدمات ومرافق الحياة. وتتميز بعض الأبراج في هذه المرحلة المميزة بمجموعة مختارة من التجارب داخل الأبراج تديرها علامات عالمية.

وبالجمع بين الطبيعة المحيطة والمرافق المختارة بعناية، تدفع Park Residence رؤية The Spine إلى الأمام كوجهة عمرانية جاهزة للمستقبل، تثري فيها التكنولوجيا والطبيعة والتجارب اليومية السلسة تجربة السكن.

Sharm Bay – المرحلة الثانية: إعادة تعريف الحياة الساحلية

تعزز المرحلة الثانية من Sharm Bay رؤية مجموعة طلعت مصطفى للوجهات المتكاملة علـي البحر الأحمر، لتجمع بين الحياة الساحلية الاستثنائية والضيافة الفاخرة والترفيه العالمي. ويوفر موقعها الاستراتيجي سهولة الوصول إلى مطار شرم الشيخ الدولي، ومنتجع فورسيزونز شرم الشيخ، وRed Sea Links ملعب الجولف الجديد التابع للمجموعة.

وفي قلب الوجهة، يتشكل نمط حياة مميز على الواجهة البحرية، تصنعه مارينا عالمية وتجارب متنوعة للمطاعم والتسوق والترفيه، ومجموعة استثنائية من الوحدات السكنية تشمل الفيلات والوحدات المائية (Boathouses). وتتكامل هذه العناصر معاً لتخلق وجهة ساحلية نابضة بالحياة، تلتقي فيها الحياة على الواجهة البحرية بالترفيه والضيافة وتجارب مصممة للاستمتاع بها على مدار العام.

ويعكس Sharm Bay رؤية مجموعة طلعت مصطفى في خلق وجهات تتجاوز مفهوم الحياة السكني التقليدية، لتجمع بين وحدات متميزة وضيافة فاخرة وتجارب ترفيهية متكاملة في واحد من أشهر مواقع البحر الأحمر وأكثرها تميزاً.