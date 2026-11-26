أعلنت وزارة الثقافة عن تأجيل الأنشطة الاحتفالية لمدة ثلاثة أيام تضامنًا مع أسر ضحايا حادث الطريق الدائري، وذلك في بيان رسمي.







وقال البيان : تضامنًا مع أسر ضحايا حادث الطريق الدائري الأليم بمنطقة الوراق، قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، تأجيل كافة الأنشطة الاحتفالية التى تنظمها الوزارة وقطاعاتها، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 26 نوفمبر، ولمدة ثلاثة أيام.



وأكد قنصوة أن القرار يأتى تعبيرا عن تضامن وزارة الثقافة ومشاركتها لأسر الضحايا في مصابهم الأليم، ومراعاةً لحالة الحزن العام الذي خلّفه الحادث.

وتقدم القائم بأعمال وزير الثقافة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.