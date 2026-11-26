أكد الإعلامي أمير هشام أن لاعبي النادي الأهلي يتحملون جزءًا من مسؤولية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن إدارة النادي وفرت جميع الإمكانات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن لاعبي الأهلي يتحملون جانبًا من المسؤولية عما حدث خلال المرحلة الماضية، خاصة أن النادي ملتزم بصرف مستحقاتهم المالية بانتظام، ويوفر لهم جميع متطلباتهم.

وأضاف أن المدير الفني السابق، الحسين عموتة، يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية النتائج السلبية، لكن ذلك لا يعفي اللاعبين من مسؤوليتهم، في ظل وجود بعض أوجه التقصير التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة.

وفي المقابل، أشاد أمير هشام بما يقدمه لاعبو الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنهم يستحقون الإشادة في ظل ظهورهم بروح قتالية وأداء جيد، رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية بانتظام.