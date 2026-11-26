خطت شركة إكس بينج الصينية خطوة جديدة في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، بعدما أعلنت بدء اختبارات نقل الركاب باستخدام سيارات أجرة ذاتية القيادة دون وجود مراقب أمان في مقعد السائق، وذلك ضمن برنامجها التجريبي بمدينة قوانغتشو، في إطار خططها لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل.

وكشف هي شياوبنغ، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، عبر منشور على منصة ويبو، أن إكس بينج نجحت خلال ثمانية أشهر في الانتقال من الاختبارات التي تتطلب وجود مراقب خلف عجلة القيادة إلى مرحلة جديدة لا تشترط وجوده في هذا المقعد.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تقديم منظومتها المتكاملة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة إلى شركاء دوليين خلال عام 2027، بما يفتح المجال أمام تحويل التكنولوجيا من مرحلة التطوير والاختبارات إلى نشاط تجاري قابل للتوسع في الأسواق المختلفة.

وكانت إكس بينج قد بدأت اختبارات سيارات الأجرة على الطرق العامة خلال يناير الماضي، قبل إنتاج أول مركبة من طراز GX مخصصة لهذا النشاط في مايو، وفي يوليو أجرت الشركة تجارب داخلية شملت عمليات حجز الرحلات واستقلال المركبات والوصول إلى الوجهات المحددة.

وخلال أغسطس، حصلت الشركة على تصريح لإجراء اختبارات على طرق محددة دون وجود مراقب أمان في مقعد السائق، كما أعلنت تطوير منصة سحابية تتيح التدخل عن بعد في عملية القيادة عند الحاجة.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت الشركة عن اسم خدمتها الجديدة XPENG YOYO، وبدأت استقبال تسجيلات المستخدمين من خارج الشركة عبر نظام الدعوات، قبل حصولها في 26 أكتوبر على موافقة لإجراء عمليات تشغيل تجريبية لمركبات القيادة الذاتية من المستوى الرابع L4 في قوانغتشو.

ويعني المستوى الرابع أن السيارة تستطيع تنفيذ مهام القيادة بصورة مستقلة دون تدخل بشري ضمن ظروف تشغيل ومناطق محددة، لكنه لا يعني قدرتها على العمل دون قيود في جميع الطرق والظروف الجوية والمرورية.

وتعتمد المنظومة الجديدة على أربع شرائح ذكاء اصطناعي من تطوير الشركة تحمل اسم Turing، إلى جانب الجيل الثاني من نموذج الرؤية واللغة والفعل VLA 2.0، المسؤول عن تحليل المشاهد المحيطة واتخاذ قرارات القيادة.

وتقول إكس بينج إن تقنيتها تعتمد على الرؤية الحاسوبية، دون الحاجة إلى مستشعرات الليدار أو الخرائط عالية الدقة، وهو توجه يستهدف تقليل تعقيد المنظومة وتكاليف تشغيلها.

ورغم الإعلان عن بدء المرحلة الجديدة، لم تكشف الشركة عن عدد السيارات المشاركة في الاختبارات أو الموعد المحدد لإتاحة الخدمة لجميع المستخدمين، كما لا يعني ذلك الاستغناء الكامل عن أنظمة مراقبة الأمان أو إتاحة الخدمة التجارية دون ضوابط.

وتعكس هذه الخطوة اشتداد المنافسة بين شركات التكنولوجيا والسيارات الصينية لتطوير خدمات النقل الذاتي، مع اتجاه إكس بينج إلى تقديم حلول متكاملة تشمل المركبات والبرمجيات ومنصات التحكم عن بعد، تمهيدا للتعاون مع شركات النقل في الأسواق العالمية، وفقا للتشريعات المحلية بكل دولة.