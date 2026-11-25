كشف هجوم إلكتروني واسع النطاق عن تسريب البيانات الشخصية لنحو 1.2 مليون شخص في إقليم فلاندرز البلجيكي، بعد استهداف 82 بلدية باستخدام وكيل ذكاء اصطناعي، في عملية نفذها شخص محدود الخبرة التقنية، وفقا لما أعلنته شركتا الأمن السيبراني Secutec وSOCRadar.

وأعلنت الشركتان، في بيان صحفي صدر اليوم، اكتشاف الاختراق وإبلاغ المركز البلجيكي للأمن السيبراني CCB بالواقعة، التي تعد من أكبر حوادث تسريب البيانات التي شهدها إقليم فلاندرز حتى الآن.

هجوم إلكتروني استهدف 82 بلدية في بلجيكا



وبحسب المعلومات التي كشفت عنها شركتا الأمن السيبراني، استمرت حملة الهجوم المعروفة باسم “BabidiGhost” خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر، واستهدفت بلديات في المقاطعات الفلمنكية الخمس.

ولم يتمكن المهاجم من اختراق الأنظمة الداخلية للبلديات بشكل مباشر، لكنه استغل ثغرات في خادم تابع لأحد مزودي الخدمات، لم يكن مؤمنا بالشكل الكافي، وكان يحتوي على بيانات وكلمات مرور مرتبطة بعدد من الخدمات، من بينها مراكز إعادة التدوير.

وكشفت التحقيقات أن الملفات المخزنة على الخادم لم تكن مشفرة، كما لم تكن بيانات العملاء المختلفين مفصولة عن بعضها البعض، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات الشخصية وسرقتها.

هجوم إلكتروني استهدف 82 بلدية في بلجيكا

بيانات شخصية وحسابات بنكية ضمن المعلومات المسربة



وشملت البيانات المسروقة مجموعة واسعة من المعلومات الحساسة الخاصة بالمواطنين، أبرزها:

- الأسماء والعناوين السكنية.

- تواريخ الميلاد.

- أرقام السجل الوطني.

- أرقام بطاقات الهوية.

- أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN).

- أرقام لوحات السيارات في بعض الحالات.



وأفادت التقارير بأن عددا من البلديات بدأ بالفعل إبلاغ المتضررين بمشاركة بياناتهم ضمن المعلومات التي تعرضت للسرقة.

كيف استخدم المهاجم الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الاختراق؟



المثير في الواقعة أن منفذ الهجوم لم يكن يمتلك خبرة تقنية متقدمة، لكنه استعان بوكيل ذكاء اصطناعي لتنفيذ العمليات البرمجية اللازمة لاختراق الأنظمة وسرقة البيانات.

ووفقا للباحثين، تمكن المهاجم من تجاوز قواعد الأمان الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek، وربطه بمساعد رقمي شرعي، قبل استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي لكتابة الأكواد اللازمة لاستغلال ثغرات معروفة في إصدارات قديمة من البرامج، واستخراج البيانات من الخادم المستهدف.

وقال ساميت سزهاك، من شركة SOCRadar، إن تنفيذ حملات إلكترونية من هذا النوع كان يتطلب في السابق سنوات من الخبرة التقنية، بينما أصبح من الممكن حاليا تنفيذها بالاعتماد على نموذج ذكاء اصطناعي يفتقر إلى آليات الحماية الكافية، إلى جانب مجموعة من التعليمات المكتوبة بصورة بسيطة.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على المخاطر المتزايدة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات السيبرانية، خاصة مع إمكانية توظيفها في كتابة الأكواد واستغلال الثغرات الأمنية دون الحاجة إلى امتلاك المهاجم مهارات برمجية متقدمة.

الهجوم لم يقتصر على البلديات.. واستهداف أكثر من 50 مؤسسة



ولم تتوقف حملة “BabidiGhost” عند البلديات الفلمنكية، إذ استهدفت المجموعة المنفذة للهجوم أكثر من 50 مؤسسة أخرى في بلجيكا وفرنسا وسويسرا، من بينها بنوك وشركات تأمين.

وفي المقابل، تمكنت المؤسسات التي طبقت إجراءات أمنية متقدمة من التصدي للهجمات، خاصة تلك التي اعتمدت على المصادقة متعددة العوامل، وتقييد الوصول إلى الخوادم وفق عناوين بروتوكول الإنترنت IP، إلى جانب تطبيق آليات قوية للتحقق من صحة البيانات على مستوى الخادم.