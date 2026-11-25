سقط قتيلان وأصيب خمسة آخرون من عناصر قوى الأمن الداخلي السورية، إثر هجوم شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على مقر أمني في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سورية، في تطور أمني جديد يعكس استمرار التهديد الذي تمثله خلايا التنظيم في المناطق السورية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهجوم استهدف مقرا عسكريا تابعا لقوى الأمن الداخلي، وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف العناصر المكلفة بتأمين الموقع، وسط حالة من الاستنفار الأمني في محيط المنطقة، فيما لم تتضح بعد جميع التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ الهجوم أو طبيعة الأسلحة المستخدمة فيه.

وأضافت مديرية إعلام محافظة الحسكة أن أربعة مسلحين شاركوا في الهجوم الذي وقع بحي مشيرفة، واستخدموا أسلوبا يجمع بين الهجوم المسلح والتفجير الانتحاري، ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة خمسة من عناصر الأمن الداخلي.

تفجير عبوة ناسفة

وأوضحت المديرية أن أحد المهاجمين، الذي كان يستقل دراجة نارية، فجر عبوة ناسفة عند مدخل المقر الأمني، فيما فجر مهاجمان آخران نفسيهما في موقع الهجوم، بينما تمكنت القوات الأمنية من التصدي للمهاجم الرابع وإلقاء القبض عليه.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات السورية في مواجهة خلايا تنظيم داعش، رغم فقدان التنظيم سيطرته على المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا عام 2019، إذ لا تزال مجموعات تابعة له تنفذ هجمات متفرقة تستهدف القوات الأمنية والعسكرية.

تورط داعش

وشهدت مناطق سورية أخرى خلال الأسابيع الماضية عمليات أمنية وهجمات مرتبطة بالتنظيم، من بينها هجوم استهدف موقعا لقوى الأمن الداخلي في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي مطلع نوفمبر الجاري، وسط اشتباه في وقوف خلايا داعش وراءه.

وتسلط هذه التطورات الضوء على استمرار التحديات المرتبطة بملاحقة الخلايا النائمة للتنظيم، وتأمين المقرات الأمنية والمنشآت العسكرية، في وقت تواصل فيه السلطات السورية عملياتها لمكافحة نشاط داعش ومنع إعادة تشكل شبكاته داخل البلاد.