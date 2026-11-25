أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في تحريم الخيانة الزوجية، موضحًا أن الوقوع في الزنا كبيرة شرعية سواء صدر من الرجل أو المرأة، وأن الحكم الشرعي لا يتغير باختلاف جنس مرتكب الفعل.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن عقوبة الزنا المقررة شرعًا واحدة للرجل والمرأة، ولا يوجد اختلاف بينهما في الحكم لمجرد اختلاف الجنس.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن تحميل المرأة وحدها مسؤولية الخيانة، والتساهل مع الرجل تحت مبررات من قبيل أن «كل الرجال يفعلون ذلك»، يمثل ازدواجية في المعايير المجتمعية، مؤكدًا أن كليهما آثم إذا ارتكب الفعل المحرم، ولا يجوز تبرير تجاوزات الرجل أو مطالبة المرأة وحدها بتحملها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن بعض النظرة المجتمعية التي تعتبر خطأ المرأة أشد من خطأ الرجل ترتبط بأعراف وتصورات اجتماعية، وليست اختلافًا في أصل الحكم الشرعي، لافتًا إلى أن الشرع يحرّم الزنا على الطرفين دون تمييز.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الخيانة لا يشترط أن تصل إلى الزنا حتى تكون محرمة، فإذا تجاوز الرجل حدود العلاقة المشروعة مع امرأة أخرى، فإن ذلك محرم شرعًا، وعليه التوقف عنه والتوبة إلى الله، مؤكدًا أن معيار الحكم هو الفعل نفسه، وليس كون مرتكبه رجلًا أو امرأة.