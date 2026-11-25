كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة كثفت ضغوطها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمضي في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والوفاء بالتعهدات التي قدمها خلال المفاوضات، وسط تزايد استياء واشنطن من تعثر تطبيق بنود الاتفاق.

وذكر موقع «أكسيوس» الأمريكية، الأربعاء، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر حث نتنياهو، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، على تنفيذ خطة السلام في القطاع والالتزامات التي قطعها أمام ترامب.

وبحسب التقرير، يعكس هذا التحرك تصاعد الإحباط داخل البيت الأبيض ومجلس السلام التابع لترامب، بسبب التأخير في تنفيذ خارطة الطريق المكونة من 15 نقطة، والتي جرى الاتفاق عليها مع حركة حماس في يوليو، وتتضمن نزع سلاح الجماعات المسلحة في غزة ونقل إدارة القطاع إلى حكومة تكنوقراطية فلسطينية جديدة.

وأشار التقرير إلى أن الخطة ظلت متعثرة لأشهر على خلفية الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر، والتي لم يتمكن نتنياهو خلالها من الحصول على أغلبية حاكمة، ليواصل رئاسة حكومة تصريف الأعمال، بينما حصل زعيم المعارضة غادي آيزنكوت، الذي تعهد بتنفيذ خطة ترامب، على تفويض لتشكيل ائتلاف جديد.

وأضافت المصادر أن نتنياهو أبلغ ترامب، خلال اتصال قبل أسبوعين، بأنه لا يستطيع الموافقة على إجراءات تتعلق بغزة بصفته رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، وهو مبرر وصفه أحد المصادر بأنه «حجة غير جدية».

وتضغط واشنطن على نتنياهو للموافقة على ست خطوات محددة، تشمل نشر قوة استقرار دولية في القطاع، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لقواعدها، إلى جانب السماح لنحو 4 آلاف مجند من الشرطة الفلسطينية، خضعوا للفحص الأمني الإسرائيلي، بالتدريب في مصر والعودة إلى غزة.

كما تشمل المطالب الأمريكية السماح بدخول مستلزمات المياه والصرف الصحي والوحدات السكنية المتنقلة المخصصة لفصل الشتاء، فضلاً عن إطلاق مشروع تجريبي لإدارة تكنوقراطية فلسطينية في جنوب القطاع.

ولم يؤكد البيت الأبيض رسمياً إجراء الاتصال أو يكشف تفاصيل المناقشات، فيما أكد مكتب نتنياهو إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الضغوط في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول مواد الإعمار، بما فيها الحاويات المعدنية والأسمنت والحديد والصلب، الأمر الذي يزيد معاناة النازحين الفلسطينيين الذين يواجهون الأمطار والفيضانات والبرد داخل خيام مؤقتة.

ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة نحو 176 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تعرضت نحو 90% من البنية التحتية في القطاع للتدمير.