تقدّم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، بطعن رسمي على نتائج الانتخابات في 120 مركز اقتراع، مطالباً بإلغاء النتائج وإعادة التصويت في تلك المراكز، وسط اتهامات بوجود مخالفات انتخابية.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحزب قدم استئنافاً إلى محكمة القدس المركزية، التي تنظر في القضية بصفتها محكمة إدارية، طالب فيه بإلغاء نتائج 120 مركز اقتراع وإصدار قرار بإعادة التصويت فيها.

من جانبها، أفادت صحيفة «هآرتس» بأن الطعن استند إلى إفادات خطية تزعم وقوع مخالفات في عشرات مراكز الاقتراع بالمدن العربية، تتعلق في معظمها بنقل معلومات عن هويات الناخبين، بما يخالف تعليمات لجنة الانتخابات المركزية وأحكام المحكمة العليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستئناف لم يتضمن أدلة على وقوع عمليات رشوة انتخابية أو تزوير واسع النطاق، فيما نقلت عن مصدر في حزب الليكود أن الحزب يدرك افتقاره إلى أدلة على وجود تزوير منهجي أو شراء أصوات، ولذلك يركز طعنه على مسألة الإبلاغ عن هويات الناخبين واستخدام تلك المعلومات في تطبيقات تهدف إلى تشجيع المواطنين على التصويت.

وبحسب «هآرتس»، يرى مسؤولون في لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن ثبوت هذه الادعاءات، حتى لو صحت، لا يوفر بالضرورة أساساً قانونياً لإلغاء نتائج مراكز الاقتراع المعنية.

في المقابل، اتهم حزب «ياشار»، بقيادة غادي آيزنكوت، حزب الليكود بمحاولة تقويض شرعية نتائج الانتخابات، معتبراً أن الطعن يمثل حملة مستمرة للتشكيك في نتائج العملية الديمقراطية وإنكار إرادة الناخبين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه آيزنكوت مهلة تنتهي في 6 ديسمبر لتشكيل الحكومة، بموجب التفويض الممنوح له من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة 14 يوماً إضافية.