ينتظر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان انضمام ثلاثة أعضاء كنيست على الأقل من حزب الليكود إلى ائتلاف حكومي جديد، في ظل اتصالات متقدمة يجريها مع أحزاب وشخصيات من معسكر التغيير.

كشف تقرير لصحيفة "معاريف" الصهيونية أن ليبرمان يترقب انضمام ثلاثة نواب على الأقل من الليكود إلى ائتلاف حكومي جديد.



توقع ليبرمان الإعلان عن تشكيل "حكومة بأغلبية يهودية واضحة" بحلول نهاية الأسبوع المقبل.



ونقلت "معاريف" عن مصادر مقربة من ليبرمان أن الأخير التقى، منذ الانتخابات، سلسلة من أعضاء الكنيست المنتمين إلى الليكود، مشيرة إلى أن تقديرات مقربيه تفيد بوجود احتمال كبير لانضمام ثلاثة نواب على الأقل من الحزب إلى الائتلاف الجديد بعد تشكيله.



وبحسب الصحيفة، يتزامن ذلك مع تقدم الاتصالات بين معسكر التغيير وحزب "يهدوت هتوراة"، ما يزيد الضغوط داخل الليكود، في وقت حاول فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التواصل مع عضوي الكنيست بروش وشتارك، أمس الثلاثاء، دون نجاح.

وفي موازاة الاتصالات لتشكيل الحكومة، برزت خلافات داخل معسكر التغيير، رغم إعلان رئيس حزب "ياشار" جادي آيزنكوت التوصل إلى اتفاق ائتلافي مع ليبرمان وحزب "إسرائيل بيتنا".



وأعلن حزب "الديمقراطيين"، برئاسة يائير جولان، وقف المفاوضات مع حزب "ياشار"، على خلفية ما وصفه بتقدم الاتصالات بين الأخير والليكود بشأن تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، والتفاهم على إنشاء لجنة للتوافق بشأن التغييرات القضائية، مقابل تعثر المفاوضات لتشكيل حكومة بديلة.