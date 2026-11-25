قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بروكسل تكتفي بالتصريحات الصاخبة ولا تتعامل بجدية مع الأزمة الأوكرانية المشتعلة منذ سنوات.

وأضاف لافروف أن بروكسل حيث الاتحاد الأوروبي، لا تُتابَع أي اقتراحات محددة عبر القنوات الدبلوماسية التي توجهها روسيا، وهذا يؤكد عدم جدية النهج المتبع في بروكسل

ولفت إلى أن هناك تصريح لدونالد توسك يقول فيه إن أحدًا لا يرغب في إجراء مشاورات مع روسيا الاتحادية حول مسار المفاوضات المقبلة.

وقال,أن كايا كالاس (المسؤولة الأوروبية الرفيعة للسياسة الخارجية) قالت إن في أوروبا هيكلية أمنية قائمة، هي الناتو والاتحاد الأوروبي، وإنه لا ينبغي لأحد أن يغيّر هذه الهيكلية، وإن المهمة الأساسية هي انضمام أوكرانيا إلى هذا الحلف وإلى الاتحاد الأوروبي.