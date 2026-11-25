كشفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن إرتكاب جيش الاحتلال الإرهابي المجرم مجزرة جديدة بعد استهداف طائراته الحربية في ساعات الفجر الأولى شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء مدير جهاز الأمن الداخلي في شمال قطاع غزة محمد أبو العوف، وزوجته وأطفاله الثلاثة، في جريمة وحشية.

وقالت حماس في بيان لها : تُعد تلك المجزرة امتداداً لحرب الإبادة والعدوان المتواصل ضد شعبنا في القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضافت : مواصلة حكومة الاحتلال الفاشي عمليات الاغتيال بحق كوادر الأمن والشرطة المدنية في قطاع غزة، وآخرها عملية الاغتيال الجبانة للشهيد أبو العوف وعائلته؛ تمثّل إمعاناً في انتهاك القانون الدولي والإنساني، وإصراراً على المضي في مخططات الإبادة ومحاولات ضرب المنظومة الأمنية وبث الفوضى والفلتان وتدمير أشكال الحياة في القطاع، بالرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دولية.

وزاد البيان : وقف هذه الجرائم المستمرة بحقّ المدنيين الأبرياء، والتصدي لمخططات حكومة مجرم الحرب نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني؛ هو مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.

كما جددت حماس دعوتها للدول الراعية والضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، للتدخّل الفوري والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة والخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار.