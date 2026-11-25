قال الكرملين الروسي إن نشر أي قوات عسكرية أجنبية في أوكرانيا أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا .

ذكر الكرملين أن روسيا تدرك جيدًا الدور الهدام الذي لعبه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، فقد حال دون وقف الصراع في أوكرانيا عام 2022.

أضاف بانه قد تكرر طرح خطط لنشر قوات في أوكرانيا من قبل عواصم أوروبية مختلفة، وبالنسبة لروسيا، يعد هذا أمرًا مرفوضًا تمامًا ولا يمكن قبوله.

تابع بأنه ستتخذ روسيا الاتحادية كل ما يلزم لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.

و من المقرر أن يلتقي الرئيس بوتين مساء اليوم برئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف

كما سيقيم الرئيس بوتين حفل استقبال رسميًَا في الكرملين على شرف زيارة سلطان بروناي.