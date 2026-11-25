أصدرت منظمة «أطباء بلا حدود» تقريرا بعنوان «لا أحد بمنأى عن الخطر»، وثق التداعيات الإنسانية والطبية للهجمات الإسرائيلية على المدنيين وقطاع الرعاية الصحية في جنوب لبنان، مسلطا الضوء على حجم الإصابات والأضرار التي لحقت بالمستشفيات وسيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، استنادا إلى شهادات وأدلة مباشرة جمعتها فرق المنظمة خلال دعمها الطبي لمستشفى جبل عامل في صور ومستشفى النجدة الشعبية في النبطية، خلال التصعيد العسكري مطلع عام 2026.

وأوضح التقرير أن الهجمات تسببت في مقتل وإصابة مدنيين، بينهم أطفال ومسنون وعائلات بأكملها، مشيرا إلى أن الفرق الطبية عالجت إصابات بالغة ناجمة عن الانفجارات والشظايا، شملت تلف الأعضاء والدماغ والكسور والجروح النافذة والحروق الشديدة واستنشاق الدخان.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من المصابين يحتاجون إلى عمليات جراحية متعددة وإعادة تأهيل وأطراف اصطناعية ومتابعة طبية مستمرة.

ورصد التقرير استهداف مرافق صحية وسيارات إسعاف وفرق إنقاذ أو وقوع هجمات بالقرب منها، لافتا إلى أن ضربة إسرائيلية في محيط مستشفى جبل عامل في الأول من يونيو أسفرت عن إصابة 127 شخصا، بينهم 39 عاملا في القطاع الصحي، وهي أعلى حصيلة لإصابات العاملين الصحيين في ضربة واحدة خلال فترة التصعيد التي يتناولها التقرير. ونقلت المنظمة عن منسقتها الطبية في لبنان الدكتورة لونا حماد، قولها "إن الفرق عاينت إصابات بالغة ناجمة عن الانفجارات، شملت أضرارا داخلية عميقة وعظاما مهشمة وشظايا معدنية اخترقت أجزاء متعددة من أجساد المصابين، ما فرض أعباء كبيرة على المرضى والطواقم الطبية".

ودعت «أطباء بلا حدود» جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني، مطالبة إسرائيل باحترام وحماية المدنيين والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وفرق الاستجابة للطوارئ، كما حثت الدول ذات النفوذ على استخدام ثقلها الدبلوماسي والسياسي لضمان احترام القانون الدولي ومساءلة المسؤولين عن الهجمات التي تطال المدنيين ومرافق الرعاية الصحية.