يشعر بعض الأشخاص بدوار مفاجئ أو زغللة في العينين عند النهوض بسرعة من السرير، خاصة في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم، وقد يصل الأمر إلى الشعور بعدم الاتزان أو اقتراب الإغماء لعدة ثوانٍ.

ويعتقد البعض أن هذه الأعراض ناتجة عن الإرهاق أو قلة النوم، لكنها قد تكون مرتبطة بانخفاض ضغط الدم الانتصابي، وهي حالة تحدث عندما ينخفض ضغط الدم بعد الانتقال من وضع الاستلقاء أو الجلوس إلى الوقوف.

ماذا يحدث لضغط الدم عند الوقوف فجأة؟

فى إطار هذا قال دكتور العلاج الطبيعي علاء عبد الفتاح من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أنه عندما يكون الإنسان مستلقيًا، يتوزع الدم داخل الجسم بصورة مختلفة عن وضع الوقوف، وعند النهوض فجأة تتأثر الجاذبية بتوزيع الدم، فيتجمع جزء منه بصورة مؤقتة في الساقين ومنطقة البطن.

ويؤدي ذلك إلى انخفاض كمية الدم العائدة إلى القلب، وبالتالي قد تقل كمية الدم التي يضخها القلب إلى الدماغ لفترة قصيرة.

وفي الوضع الطبيعي يستجيب الجسم بسرعة عن طريق انقباض الأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب للمحافظة على ضغط الدم ووصول الدم إلى المخ.

لكن عندما لا تكون هذه الاستجابة كافية أو تتأخر، قد يحدث انخفاض مؤقت في ضغط الدم، ما يسبب الدوخة أو تشوش الرؤية.

أعراض انخفاض ضغط الدم عند الوقوف

تختلف الأعراض من شخص إلى آخر، وقد تشمل:

- الشعور بالدوخة فور الوقوف من السرير.

- زغللة العين أو تشوش الرؤية.

- الإحساس بالضعف وعدم الاتزان.

- الشعور بالغثيان في بعض الحالات.

- خفقان القلب أو زيادة ضرباته.

- الشعور بقرب الإغماء.

- حدوث الإغماء في الحالات الأكثر شدة.

وقد تختفي هذه الأعراض سريعًا عند الجلوس أو الاستلقاء مرة أخرى.

أسباب انخفاض ضغط الدم عند الوقوف فجأة

ماذا يحدث لضغط الدم عند الوقوف فجأة؟

هناك مجموعة من العوامل التي قد تزيد احتمالية حدوث هذه الحالة، ومن أبرزها:

1. الجفاف وقلة شرب الماء

يؤدي نقص السوائل إلى انخفاض حجم الدم داخل الأوعية الدموية، ما يجعل الجسم أكثر عرضة لانخفاض الضغط عند الوقوف.

2. فقر الدم

قد يصاحب فقر الدم الشعور بالدوخة والضعف، وقد يزيد من صعوبة تحمل التغيرات المفاجئة في الدورة الدموية.

3. تناول بعض الأدوية

قد تسبب بعض أدوية ضغط الدم ومدرات البول وبعض أدوية القلب والاكتئاب انخفاض ضغط الدم عند الوقوف، خاصة مع تغير الجرعات أو تناول أكثر من دواء.

4. الوقوف المفاجئ بعد النوم

يحتاج الجسم إلى وقت للتكيف مع الانتقال من الاستلقاء إلى الوقوف، وقد تظهر الدوخة عند النهوض بسرعة، خصوصًا بعد الاستيقاظ مباشرة.

5. اضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي

يتحكم هذا الجهاز في عدد من الوظائف التلقائية، ومنها تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وقد تؤثر بعض الأمراض العصبية والسكري في كفاءته.

6. بعض أمراض القلب

قد تؤثر بعض اضطرابات القلب في قدرة الجسم على المحافظة على تدفق الدم بصورة مناسبة عند تغيير وضعية الجسم.

كيف تتجنبين الدوخة عند النهوض من السرير؟

ينصح بالانتقال التدريجي من وضع النوم إلى الوقوف، وذلك من خلال الجلوس على حافة السرير لمدة دقيقة أو دقيقتين قبل الوقوف.

كما يساعد شرب كمية كافية من الماء على تجنب الجفاف، مع تجنب الوقوف لفترات طويلة، والحرص على مراجعة الطبيب إذا تكررت الأعراض.

ولا ينبغي زيادة تناول الملح بهدف رفع ضغط الدم دون استشارة طبية، خاصة لدى مرضى القلب والكلى والضغط.

متى يكون انخفاض الضغط خطرًا؟

إذا تكررت حالات الإغماء أو صاحب الدوخة ألم في الصدر أو ضيق التنفس أو اضطراب ضربات القلب، فيجب طلب التقييم الطبي العاجل.

وقد يقيس الطبيب ضغط الدم أثناء الاستلقاء ثم بعد الوقوف، ويطلب تحاليل الدم أو تخطيط القلب وفقًا للحالة.

ويُعد انخفاض ضغط الدم الانتصابي موجودًا عادة عندما ينخفض الضغط الانقباضي بمقدار 20 ملم زئبق أو أكثر، أو الانبساطي بمقدار 10 ملم زئبق أو أكثر خلال 3 دقائق من الوقوف.