كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن ملامح التغييرات المرتقبة داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تستعد لإجراء غربلة شاملة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، دون استثناء أي لاعب مهما كان اسمه أو مكانته داخل النادي.

وقال أحمد عبد الباسط، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الفترة المقبلة قد تشهد رحيل عدد من الأسماء الكبيرة عن الأهلي، مشيرًا إلى أن عملية إعادة بناء الفريق ستتم على مرحلتين، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، ثم مع نهاية الموسم الجاري في الصيف.

وأضاف: «مفيش اسم كبير في الأهلي هيبقى كبير على الغربلة اللي هتحصل الفترة الجاية، وارد جدًا أسماء كبيرة جدًا تبقى بره النادي، الأهلي هيغربل فريق الكرة على مرحلتين في يناير والصيف عشان يقدر يبني فرقة».

وتأتي هذه التصريحات في توقيت صعب يمر به الأهلي، بعدما أعلن النادي رسميًا توجيه الشكر إلى المدير الفني المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، عقب تراجع النتائج والأداء خلال الفترة الأخيرة، في خطوة تمهد لبدء مرحلة جديدة داخل الفريق.

وجاء قرار رحيل عموتة في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة، على أن يتم طرح الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة مؤلمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، ليواصل انفراده بصدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، بعدما تقدم الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 22 نقطة، عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته بعد رحيل عموتة، عندما يستضيف فريق أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، واستعادة الثقة بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.

وتترقب جماهير الأهلي ملامح المرحلة الجديدة داخل الفريق، سواء على مستوى المدير الفني المنتظر أو التغييرات المرتقبة في قائمة اللاعبين، في ظل الحديث عن غربلة واسعة تستهدف إعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على البطولات خلال الفترة المقبلة.