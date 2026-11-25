أكد السيد حمدي، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يحتاج إلى إعادة حساباته خلال الفترة المقبلة، من أجل تصحيح المسار والعودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري، في ظل تراجع الأداء والنتائج خلال بعض المباريات، واشتداد المنافسة على قمة جدول الترتيب.

وقال السيد حمدي، خلال تصريحاته لبرنامج «الديفندر» المذاع على قناة الشمس الزرقاء، مع الإعلامي الدكتور أحمد بكري، إن الأهلي مطالب بمراجعة العديد من الأمور داخل الفريق، سواء على المستوى الفني أو فيما يتعلق باختيارات اللاعبين، مشددًا على أن المنافسة على لقب الدوري تحتاج إلى تركيز كبير واستقرار في الأداء.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الفريق الأحمر لا بد أن يصحح أخطاءه خلال الفترة المقبلة، إذا أراد استعادة الصدارة والمنافسة بقوة على التتويج بالبطولة، في ظل صعوبة المنافسة هذا الموسم.

وتطرق السيد حمدي إلى المنافسة مع بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق السماوي أصبح منافسًا شرسًا، ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، إلى جانب طموح كبير للمنافسة على لقب الدوري، بعدما أثبت قدرته على مواجهة الفرق الكبرى وتحقيق نتائج قوية.

وأشار إلى أن بيراميدز سيكون منافسًا حقيقيًا للأهلي على البطولة، لكنه يرى أن خبرات لاعبي القلعة الحمراء وقدرتهم على التعامل مع المباريات الحاسمة والضغوط الجماهيرية قد تمنح الأهلي أفضلية في سباق المنافسة على اللقب.

وانتقد نجم الأهلي السابق الصفقات التي أبرمها الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أنه لا يرى وجود صفقة مميزة تمثل إضافة قوية للفريق، في ظل تطلعات جماهير النادي التي تنتظر تدعيمات على مستوى المنافسة على جميع البطولات.

وشدد السيد حمدي على حاجة الأهلي للتعاقد مع عناصر قادرة على صناعة الفارق وتقديم الإضافة الفنية المطلوبة، مؤكدًا أن المنافسة مع بيراميدز وبقية الفرق تتطلب اختيارات دقيقة وصفقات قوية، حتى يتمكن الفريق الأحمر من الحفاظ على مكانته والمنافسة على لقب الدوري حتى النهاية.