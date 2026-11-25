كشف محمد أبو علي، الناقد الرياضي، عن آخر تطورات ملف المدير الفني للنادي الأهلي، بعد رحيل المغربي الحسين عموتة، مشيرًا إلى وجود مفاوضات بين الطرفين بشأن قيمة الشرط الجزائي، إلى جانب تقديم 6 سير ذاتية لمدربين لتولي قيادة الفريق.

وقال محمد أبو علي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "عموتة وجهازه المعاون جمعوا متعلقاته من النادي الأهلي، وسيحصل على قيمة الشرط الجزائي، لكن الأهلي يتفاوض معه للحصول على قيمة شهرين فقط بدلًا من 3 أشهر".

وأضاف: "هناك 6 سير ذاتية تم تقديمها للنادي الأهلي عن طريق عصام سراج، مدير التعاقدات، لاختيار المدير الفني الجديد للفريق".

وتابع: "ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ لم يقصرا في ملف الكرة بالنادي الأهلي، وقدما ما عليهما خلال الفترة الماضية".

وعن أزمة أحمد رضا، قال: "اللاعب تم تحويله للتحقيق، وأكد أنه لم يقصد ما ظهر في الفيديو، لكن الفيديو واضح، وهناك إجراءات تم اتخاذها في هذا الملف".

وأوضح: "هناك إعادة تقييم للاعبي الأهلي خلال الفترة الحالية، ومن الممكن أن يرحل بعض اللاعبين في يناير المقبل، حال استمرار حالة الدلع واللامبالاة داخل الفريق".