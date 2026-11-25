أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن اختلاف المواقف بين الدول العربية أمر طبيعي وموجود حتى بين أقرب الدول لبعضها، مشيرًا إلى أن نضج العلاقات الثنائية والإرادة السياسية يساعدان على تجاوز نقاط التباين وتعزيز العمل العربي المشترك.

الاختلاف في المواقف لا يعني غياب التوافق

وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ العلاقات الدولية تتضمن ما يُعرف أحيانًا بـ"التحالفات الناقصة" أو "التوافقات الانتقائية"، حيث تتفق الدول على أهمية علاقاتها الاستراتيجية، لكنها لا تستطيع بالضرورة الاتفاق على جميع القضايا، وقد تظهر بينها تباينات في بعض الملفات.

وأوضح أن الأساس في العلاقات بين الدول هو أن تتمتع بقدر كبير من النضج يسمح بالتعامل مع الموضوعات التي تشهد اختلافًا في وجهات النظر، لافتًا إلى أنه لا يمكن دائمًا الحديث عن وجود إجماع أو تطابق كامل في المواقف، كما أن فكرة التطابق قد تكون أحيانًا من قبيل المجاملة.

وأكد أن الاختلافات بين الدول أمر مقبول وطبيعي، حتى بين الدول التي تربطها علاقات وثيقة، مستشهدًا بالاتحاد الأوروبي، حيث تشهد الدول الأعضاء خلافات ونقاشات قبل التوصل إلى قرارات مشتركة، ولا تكون عملية الاتفاق سهلة دائمًا.

الإرادة السياسية أساس تجاوز تحديات العمل العربي

وأشار زكي إلى أن منظومة العمل العربي المشترك تواجه تحديات، لكن الأهم هو توافر الإرادة السياسية لتجاوز التباينات، مؤكدًا أن هذه الإرادة موجودة، وأن الدول العربية تسعى إلى التعامل مع نقاط الاختلاف بما يسمح بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها.

ولفت إلى أن الأزمات تسهم في توحيد المواقف وتقريب وجهات النظر إلى حد كبير، وهو ما يظهر في المرحلة الحالية من خلال التقارب الشديد بين مصر ودول الخليج، إلى جانب مظاهر التعاطف الشعبي التي شهدتها العلاقات بين الشعوب العربية.

تقارب مصري خليجي وتضامن مع سوريا والسودان

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مظاهر التقارب والتضامن لا تقتصر على العلاقات المصرية الخليجية، بل تمتد إلى الأشقاء في سوريا والسودان، مشيرًا إلى مواقف شعبية وصفها بأنها بالغة الجمال.

واستشهد بمؤتمر صيغة "2+2" الذي جمع وزيري الخارجية والري في مصر والسودان، موضحًا أن وزير خارجية السودان تحدث بتأثر بالغ عن استقبال الشعب المصري للأشقاء السودانيين، وكيف فتحت مصر ذراعيها لاستقبالهم واحتضانهم.

وأكد أن الأزمات يمكن أن تقرب المواقف العربية وتدفع نحو مزيد من التضامن والتنسيق، معربًا عن أمله في أن تحظى الأفكار المهمة التي طرحتها مصر قبل نحو 10 إلى 12 عامًا لتعزيز العمل العربي المشترك بنصيب أكبر من النجاح خلال الفترة المقبلة.